Pemimpin Asaib: Perlawanan Irak Menentang Pasukan AS Bertahan Sampai Penarikan Penuh

Sheikh Qais al-Khazali, leader of Asa’ib Ahl al-Haq movement.jpg

IslamTimes - Pemimpin gerakan anti-teror Irak Asaib Ahl al-Haq Sheikh Qais Khazali mengatakan perlawanan bersenjata terhadap pasukan Amerika yang menduduki Irak akan terus berlanjut sampai mereka sepenuhnya disingkirkan dari negara Arab itu.

"Sebagai kelompok perlawanan, kami telah mengangkat dan akan terus mengangkat senjata untuk menghancurkan kehadiran militer AS atau AS di tanah Irak," kata Khazali pada hari Kamis (1/4)."Tidak ada ruang untuk pangkalan militer Amerika, baik di al-Assad maupun di al-Harir," katanya.Ini adalah keputusan dan janji dari orang-orang yang melawan. Anggota parlemen Irak, tahun lalu, menyetujui undang-undang yang mewajibkan pemerintah Baghdad untuk mengakhiri kehadiran semua pasukan militer asing di negara Arab itu.Keputusan anggota parlemen Irak datang dua hari setelah pembunuhan profil tinggi terhadap komandan anti-teror Iran dan Irak - Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Pengawal Revolusi Islam Iran [IRG], dan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala Unit Mobilisasi Populer Irak [PMU] - di dekat bandara Baghdad dalam serangan pesawat tak berawak yang disahkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump.Sentimen anti-Amerika meningkat tajam setelah pembunuhan dua komandan tertinggi, yang memainkan peran utama dalam kekalahan Daesh [akronim bahasa Arab untuk kelompok teroris 'ISIS / ISIL'] di Irak. Diperkirakan saat ini terdapat 2.500 tentara Amerika di Irak.“Kami menekankan bahwa operasi perlawanan saat ini akan terus berlanjut dan akan meningkat di mana-mana di Irak, di barat dan di utara negara itu. Ini adalah masalah fundamental yang kami ingin menjadi sikap nasional,” kata Khazali.Dia mengatakan menuntut pengusiran pasukan Amerika sama saja dengan implementasi konstitusi negara. Amerika Serikat akan melanjutkan pembicaraan strategis dengan para pejabat Irak bulan ini mengenai status pasukan tempurnya di Irak.Pembicaraan antara AS dan Irak dimulai pada Juni 2020 di bawah pemerintahan Trump. Tetapi pembicaraan yang akan datang adalah yang pertama di bawah pemerintahan Biden.Di bagian lain dalam sambutannya, Khazali memperingatkan agenda negara-negara tertentu di Irak, terutama Uni Emirat Arab, dengan mengatakan UEA berupaya memengaruhi hasil pemilu Irak.“Oleh karena itu, kami tidak menerima hasil pemilu yang ditangani oleh penguasa Emirates,” kata Khazali, seraya menambahkan bahwa plot UEA tidak akan dilaksanakan selama pasukan nasional dan pasukan PMU antiteror ada di Irak.Sebelumnya pada bulan Maret, Khazali memperingatkan tentang konspirasi melawan Irak yang dilakukan oleh tim keamanan Emirat yang dilaporkan berada di negara itu untuk mempengaruhi dinas intelijen Irak.Dalam sambutannya pada Kamis (1/4), dia juga memuji pasukan PMU atas pengorbanan mereka dalam memerangi terorisme.Khazali juga memperingatkan upaya rahasia yang bertujuan menormalkan hubungan Irak dengan rezim pendudukan Zionis 'Israel', dengan mengatakan bahwa Irak tidak akan menyerah pada upaya semacam itu.[IT/r]