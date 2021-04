Lavrov: Hubungan dengan Washington ‘Sampai di Titik Terendah'

Sergei Lavrov -Russian Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Hubungan Moskow dengan Washington telah "mencapai titik terendah" dan sejauh ini belum ada keputusan yang diambil untuk mengirim kembali utusan negara itu ke AS, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan Kamis (1/4).

Hubungan antara dua musuh lama itu memburuk dalam beberapa pekan terakhir setelah pernyataan Presiden AS Joe Biden dalam sebuah wawancara televisi, menyebut rekan Rusia-nya sebagai "pembunuh." Lavrov menyebut pernyataan Biden "mengerikan," yang katanya telah memaksa Moskow untuk meninjau hubungannya dengan Washington.Diplomat top Rusia juga mengecam penolakan Washington untuk menanggapi tawaran Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengadakan panggilan publik langsung dengan Biden dalam upaya untuk meredakan ketegangan yang membara."Konfrontasi telah mencapai titik terendah," kata Lavrov dalam sambutannya yang disiarkan televisi. “Namun di sisi lain, ada harapan bahwa mereka semua adalah orang dewasa yang menyadari risiko yang terkait dengan peningkatan ketegangan. Saya berharap akal sehat akan menang."Tanpa merinci tanggal kembalinya utusan Rusia ke AS, Lavrov mengatakan terserah Presiden Putin untuk menerima panggilan tersebut.Utusan itu telah dipanggil kembali ke Moskow untuk berkonsultasi setelah pernyataan Biden baru-baru ini, dan untuk memastikan hubungan bilateral "tidak menurun tanpa dapat diperbaiki".Sementara hubungan antara kedua negara tetap terpengaruh selama masa jabatan pendahulu Biden, Donald Trump, di bawah pemerintahan AS yang baru, kedua belah pihak tampaknya telah menjauh.Biden baru-baru ini mengatakan hari-hari AS "berguling" ke Putin sudah selesai, karena pemerintahannya bergerak untuk mengadopsi pendekatan yang lebih konfrontatif terhadap Kremlin, sesuatu yang telah dihindari Trump.Pemerintahan Biden telah memperingatkan bahwa Moskow akan menghadapi sanksi atas peretasan SolarWinds besar-besaran dan dugaan upaya untuk memengaruhi pemilihan presiden AS tahun lalu untuk membantu menjaga Trump tetap berkuasa.Moskow membantah tuduhan tersebut. Lavrov, bagaimanapun, menepis ancaman tersebut dan menekankan bahwa tekanan AS terhadap Rusia "sama sekali tidak memiliki peluang untuk berhasil".Dia juga menghukum Uni Eropa karena putusnya hubungan Rusia-UE, menyangkal bahwa Moskow pernah mencoba menabur perselisihan di antara negara-negara anggota blok itu.“Kami tertarik pada UE yang kuat dan independen,” katanya, mencela apa yang dia gambarkan sebagai ketertarikan UE untuk mengikuti pendekatan AS terhadap Rusia."Kami akan selalu siap untuk memulihkan hubungan kami, untuk mengangkatnya dari abu," kata Lavrov. “Tapi kita tidak akan mengetuk pintu yang tertutup.”[IT/r]