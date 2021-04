AS Harus Mencabut Blokade Yaman Jika Ingin Membuktikan Kejujurannya

IslamTimes- Mohammed Ali al-Houthi men-tweet pada hari Sabtu bahwa AS mengklaim telah menghapus sebutan gerakan Ansarullah Yaman yang populer dari daftar organisasi teroris asing karena krisis manusia.

Seorang anggota berpangkat tinggi Dewan Politik Tertinggi Yaman telah memungkiri klaim oleh Amerika Serikat untuk mencabut sebutan teroris gerakan Ansarullah Yaman yang populer karena alasan kemanusiaan, dengan mengatakan AS harus mencabut pengepungan negara miskin itu untuk membuktikan ketulusannya.Mohammed Ali al-Houthi men-tweet pada hari Sabtu bahwa AS mengklaim telah menghapus sebutan gerakan Ansarullah Yaman yang populer dari daftar organisasi teroris asing karena krisis manusia."Jika itu benar, jadi mengapa tidak mencabut pengepungan terhadap rakyat Yaman untuk mengakhiri krisis kemanusiaan selamanya?" dia bertanya.Houthi menekankan bahwa AS "hanya bermain-main dengan kata-kata untuk menyesatkan opini publik karena terus berlanjut dengan tindakan teror, agresi, dan blokade Yaman."Pemerintahan Presiden AS Joe Biden pada Februari secara resmi memberi tahu Kongres bahwa mereka akan menghapus gerakan Ansarullah Yaman yang populer dari daftar organisasi teroris asing, membalikkan penunjukan pada menit-menit terakhir oleh mantan presiden Donald Trump.(IT/TGM)