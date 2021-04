Iran Menolak Semua Pembicaraan Langsung dan Tidak Langsung dengan AS di Wina

Abbas Araqch- Iranian Deputy Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Wakil Menteri Luar Negeri Iran sekali lagi menolak kemungkinan pembicaraan langsung atau tidak langsung dengan AS di Wina, di mana pihak-pihak dalam kesepakatan nuklir 2015 akan mengadakan pertemuan komisi bersama.

Komisi Bersama untuk Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) akan mengadakan pertemuan di Wina pada hari Selasa (6/4) untuk membahas cara-cara pencabutan sanksi kejam AS dan kembalinya para pihak ke kesepakatan.Merujuk pada masalah tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Sayyed Abbas Araghchi sekali lagi menolak pembicaraan langsung atau tidak langsung dengan Amerika Serikat selama delegasi Iran berada di Wina.Dia juga menolak langkah demi langkah kembali ke kesepakatan nuklir 2015. “Kami tidak akan melakukan pembicaraan dengan Amerika di Wina, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami akan bernegosiasi dengan Komisi Gabungan dan negara-negara P4 + 1, dan kami akan mengumumkan tuntutan dan ketentuan kami untuk kembali ke JCPOA,” kata Araghchi.Dia menambahkan, "Permintaan dan ketentuan kami adalah bahwa Amerika Serikat pertama-tama memenuhi semua kewajiban JCPOA dan mencabut semua sanksi, dan kemudian kami akan kembali setelah memverifikasi [tindakan AS].""Pembicaraan kami dengan P4 + 1 di Wina bersifat teknis dan akan mencakup sanksi yang perlu dicabut dan apa yang perlu dilakukan oleh Amerika dalam hal ini," tegasnya.Dia lebih lanjut berkata, "Kami tidak menerima rencana dan proposal langkah demi langkah untuk pengembalian JCPOA."Memperhatikan bahwa "tidak ada satu langkah lagi untuk Iran," diplomat Iran itu mengatakan sudah saatnya AS mencabut semua sanksi kejam yang dijatuhkan oleh mantan Presiden Donald Trump.JCPOA adalah perjanjian multilateral dan mengikat, yang telah didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, tetapi AS secara sepihak menariknya dan menjatuhkan sanksi pada Iran, tambahnya.Iran mengatakan akan menghentikan tindakan balasan yang diambil sebagai tanggapan atas tindakan ilegal dan sanksi AS hanya jika Washington mencabut larangannya, dengan alasan AS yang meninggalkan JCPOA yang menyimpang dari kritik global.[IT/r]