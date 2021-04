Institut Washington Menyebut Pasukan Yaman sebagai Hizbullah Baru, Memperingatkan agar Tidak Meningkatkan Kemampuan Militer Ansarullah

Yemeni Army.jpg

IslamTimes - Kemampuan militer yang meningkat dari Angkatan Bersenjata Yaman telah semakin mengkhawatirkan Amerika Serikat dan entitas Zionis, menurut The Washington Institute for the Near East Policy.

Studi yang berjudul "Yaman 'Southern Hezbollah': Implications of Houthi Missile and Drone Improvements", meminta pemerintah AS untuk menangani "Houthi" sebagai tantangan yang akan melampaui perang di Yaman.Mengingat serangan Yaman di front dalam negeri Saudi baru-baru ini, studi tersebut berkonsentrasi pada pengembangan industri rudal dan drone Yaman, meminta diplomat dan perencana militer AS untuk memasukkan kompleks ancaman ini ke dalam perhitungan masa depan mereka di luar perang Yaman saat ini.Studi tersebut juga mempertimbangkan bahwa angkatan bersenjata Yaman dapat mengembangkan industri perakitan rudal/drone dengan peningkatan jangkauan lebih jauh, menambahkan bahwa pasukan Yaman akan dapat mencapai target baru jika mereka menginginkannya — mungkin Zionis 'Israel' mengingat permusuhan mereka yang diketahui terhadap negara itu, atau bahkan Mesir dan Yordania sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengerahkan diri di Laut Merah (misalnya, menghalangi pelayaran internasional, menargetkan infrastruktur Terusan Suez).Studi tersebut memperingatkan kemungkinan kemenangan tentara Yaman dan komite populer (Ansarullah) di Marib, mengingat bahwa menang atau imbang akan menjadikan Houthi sebagai "'Hizbullah selatan' baru di Laut Merah - mencerminkan posisi Lebanon Hizbullah di Mediterania — dengan persenjataan rudal balistik, rudal jelajah, dan drone yang terus berkembang yang mampu mengancam Terusan Suez, Selat Bab al-Mandab, negara-negara Teluk, negara-negara Laut Merah, dan bahkan mungkin Zionis 'Israel' ”.[IT/r]