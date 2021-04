Pakar: Israel Melihat Kesepakatan Kemitraan Iran-China sebagai Ancaman Strategis terhadap Keberadaannya

Islam Times - Seorang pakar senior urusan Asia Barat mengatakan Israel menganggap perjanjian kemitraan komprehensif Iran-China yang baru-baru ini disepakati sebagai ancaman strategis bagi keberadaannya karena kesepakatan itu akan memperkuat Iran dalam jangka panjang. "Tel Aviv menganggap Iran sebagai ancaman strategis terhadap keberadaannya karena bagian dari Angkatan Darat Iran dan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) telah berhasil membentuk sistem militer yang kuat terlepas dari semua sanksi AS dan internasional," kata Saleh Abu Izzah dalam wawancara eksklusif Press TV pada hari Minggu.



Abu Izzah mengatakan Israel bertanya-tanya tentang sejauh mana dan kualitas kekuatan Iran setelah Tehran memanfaatkan teknologi militer China, terutama di sektor rudal dan pertahanan udaranya dan dalam meningkatkan armada udara negara itu.



Dia mengatakan perjanjian itu telah menjadi prioritas bagi media dan wadah pemikir Israel, yang menilai efek dari berbagai aspek perjanjian itu terhadap Israel dan bagaimana menanganinya di tingkat politik dan keamanan.



Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dan mitranya dari China Wang Yi menandatangani Kemitraan Strategis Komprehensif Tiongkok-Iran pada 27 Maret untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara di berbagai bidang.



Kesepakatan itu muncul tiga tahun setelah AS membatalkan kesepakatan nuklir bersejarah yang ditandatangani Iran dengan enam kekuatan dunia pada 2015 (secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama/JCPOA) dan menerapkan sanksi keras ekonomi terhadap Iran.



Sementara itu, pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah berjanji untuk memasukkan kembali kesepakatan nuklir dalam beberapa kesempatan sejak menjabat - sebuah keputusan yang dikecam keras oleh Israel dan Arab Saudi.



Abu Izzah mengatakan bahwa rezim di Tel Aviv telah menyerukan sanksi paling keras terhadap Iran, menambahkan bahwa Israel dan Arab Saudi telah berusaha keras untuk meyakinkan Amerika Serikat untuk tidak kembali ke perjanjian nuklir, yang ditinggalkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump pada Mei 2018.



Dia menambahkan bahwa Israel terus menekan pemerintahan Biden untuk memberikan lebih banyak tekanan pada Tehran dan membuatnya menerima bahwa perjanjian Iran-China harus menjadi bagian dari pembicaraan dengan Republik Islam tentang kebangkitan kesepakatan nuklir. Tujuan utama dari semua upaya Israel ini adalah merusak perjanjian kemitraan antara Tehran dan Beijing.



Lebih lanjut Abu Izzah menjelaskan bahwa opsi terpenting bagi Israel adalah memobilisasi negara-negara kawasan serta AS dan negara-negara Eropa untuk menekan China melalui investasinya di negara-negara tersebut dan juga untuk menekan Tehran melalui pembicaraan JCPOA.



Pakar Asia Barat itu mencatat bahwa para ahli Israel membuat rencana baru untuk melawan Iran setelah perjanjian dengan China, melalui koordinasi dengan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) dan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, yang dapat dilakukan dengan penyorotan tertentu masalah-masalah dengan China.



"Ini berarti Washington dan Tel Aviv dapat meminta China untuk membatalkan dokumen kemitraan dengan Iran sebagai imbalan atas pengurangan tekanan terhadap Beijing atas masalah tertentu," tambahnya.



Dia juga menyatakan bahwa beberapa intelektual Israel mendesak rezim untuk melakukan pembicaraan dengan Saudi dan negara-negara Teluk Persia lainnya dalam hal ini.



"Saya yakin tujuan dari tindakan ini adalah untuk meningkatkan tekanan dan mengancam China terkait dengan [kesepakatan] investasinya dengan Israel dan negara-negara Teluk Persia," tambahnya.



Abu Izzah menekankan bahwa kesepakatan kemitraan Iran-China akan memperkuat status domestik dan regional Iran dan akan membantu Iran menggagalkan dampak sanksi AS dengan berfungsi sebagai pengaruh terhadap tekanan negara-negara Barat.[IT/AR]