China Mendesak AS untuk Menghormati Kepentingan China, Tidak Mengambil Posisi Unggul

China US flags.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri China Wang Yi telah memperingatkan bahwa Beijing tidak akan menerima tuntutan sepihak dari Washington, mendesak Amerika Serikat untuk benar-benar menghormati kepentingan inti China.

Berbicara kepada media pemerintah China tentang pertemuannya baru-baru ini dengan para menteri luar negeri dari Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan, Wang mengatakan bahwa rekan-rekannya di Asia percaya bahwa pembangunan China sesuai dengan kepentingan jangka panjang semua negara di kawasan dan harus tidak diblokir.Dia mengatakan para diplomat Asia percaya bahwa dalam periode pasca-pandemi, China dan AS harus memiliki lebih banyak kerja sama regional, daripada konfrontasi.Mengabaikan argumen berulang tentang persaingan dan konfrontasi yang diajukan oleh AS, Wang memperingatkan Washington untuk tidak menganggap bahwa mereka memiliki keputusan akhir dalam urusan global.Dia mengatakan China tidak akan menerima daftar tuntutan sepihak dari Washington untuk negosiasi dengan Beijing, sebelum menambahkan bahwa "pintu untuk dialog dengan China terbuka. Tapi dialog harus dilakukan atas dasar yang sama dan dengan saling menghormati."“China menyambut baik kerja sama jika diperlukan, tetapi kerja sama perlu mempertimbangkan kepentingan satu sama lain dan saling menguntungkan. Itu tidak bisa dilakukan dengan cara di satu sisi secara sepihak meningkatkan kondisi dan membuat daftar,” kata Wang.China akan terlibat dalam persaingan yang adil jika perlu, tetapi kedua belah pihak harus "menahan diri dari membuat rintangan, menyalahgunakan kekuasaan, dan merampas hak sah mereka untuk pembangunan," katanya.Mengeluh tentang "campur tangan berat dalam urusan internal China, dan sanksi sepihak yang melanggar hukum yang dijatuhkan atas dasar kebohongan dan informasi palsu" Wang mengatakan bahwa, "Jika AS terus berkonfrontasi, China akan menanggapinya dengan tenang tanpa rasa takut."China, katanya, tidak akan membuat kompromi atau mundur dari panggung dunia "karena ada banyak negara berkembang dan kecil dan menengah di belakang kita."China memiliki hak untuk melawan karena harus melindungi kedaulatan dan integritas nasionalnya, tambah Wang.Sementara itu, diplomat top China memperingatkan bahwa "dialog lebih baik daripada konfrontasi, dan kerja sama lebih baik daripada konfrontasi."Dia lebih lanjut mendesak AS untuk secara efektif menanggapi tuntutan regional dan internasional, bekerja sama dengan China untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh kekuatan besar, dan bekerja bersama untuk mempertahankan keamanan, perdamaian, kemakmuran, dan pertumbuhan regional dan global.Hubungan AS dengan China semakin tegang di bawah pemerintahan mantan presiden Donald Trump.Washington terus-menerus bentrok dengan Beijing terkait perdagangan, Laut Cina Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan pandemi virus korona.Belakangan, Presiden Joe Biden juga mendukung pendekatan keras Trump, berjanji bahwa AS akan terus menghadapi apa yang disebutnya "serangan terhadap hak asasi manusia, kekayaan intelektual, dan pemerintahan global" China. Beijing telah menolak tuduhan itu.[IT/r]