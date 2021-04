Departemen Luar: AS Menjatuhkan Sanksi kepada Turki karena Transaksi 'Signifikan' dengan Rusia

US sanctions Turkey.jpg

IslamTimes - Kerja sama antara Turki dan Rusia di bidang pertahanan dan intelijen tidak pernah disambut dengan antusias oleh Amerika Serikat. Khususnya, ketika Turki pindah untuk membeli sistem rudal pertahanan udara S-400 buatan Rusia, Washington memulai ancamannya untuk menjatuhkan sanksi pada Ankara.

Presidensi Industri Pertahanan Turki (SSB), bersama dengan empat pejabat tinggi yang bekerja di dalamnya, termasuk ketuanya, Ismail Demir, akan diberi sanksi oleh AS di bawah Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA), Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada hari Senin (5/4). .Amerika Serikat telah mengumumkan bahwa mereka akan memberikan sanksi kepada SSB Turki dan empat pejabat tinggi atas "hubungan" dengan sektor pertahanan dan intelijen Rusia.Menurut pemberitahuan Departemen Luar Negeri, sebuah dokumen resmi akan diterbitkan pada hari Selasa (6/4)."Sekretaris Negara [Antony Blinken] telah ... memilih sanksi tertentu untuk dijatuhkan kepada SSB dan Ismail Demir, presiden SSB; Faruk Yigit, wakil presiden SSB; Serhat Gencoglu, kepala Departemen Pertahanan dan Luar Angkasa SSB; dan Mustafa Alper Deniz, Manajer Program untuk Direktorat Sistem Pertahanan Udara Regional SSB, sesuai dengan CAATSA," kata pemberitahuan itu.Blinken menegaskan bahwa SSB "secara sadar telah terlibat dalam transaksi penting dengan seseorang yang merupakan bagian dari, atau beroperasi untuk atau atas nama, sektor pertahanan atau intelijen Pemerintah Federasi Rusia."Presidensi Industri Pertahanan Turki adalah lembaga sipil yang didirikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengelola industri pertahanan negara dan pasokan teknologi militer.AS tidak menyambut kerja sama pertahanan dan intelijen antara Turki dan Rusia.Secara khusus, langkah Ankara untuk memperoleh sistem rudal pertahanan udara S-400 buatan Rusia telah menuai kritik dari Washington, dengan AS mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Turki atas keputusan tersebut.Meskipun menghadapi ancaman sanksi AS, Ankara telah menolak membuang sistem pertahanan rudal S-400 dan terus bernegosiasi dengan Moskow mengenai senjata pertahanan udara angkatan kedua.Eksportir senjata negara Rusia telah menyatakan keyakinannya bahwa Turki tidak akan menyerah pada tekanan dari Washington.[IT/r]