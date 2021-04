Utusan Iran: Biden Telah Gagal Memenuhi Janji Untuk Kembali Ke Kesepakatan Nuklir

IslamTimes- Duta Besar Majid Takht-Ravanchi mengatakan dalam sebuah tweet pada hari Selasa bahwa pertemuan yang sedang berlangsung tentang masa depan kesepakatan Iran di ibukota Austria Wina menandai peluang bagi Amerika Serikat untuk kembali ke kesepakatan tersebut.

Utusan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah gagal memenuhi janji kampanyenya untuk kembali ke perjanjian nuklir Iran 2015.Duta Besar Majid Takht-Ravanchi mengatakan dalam sebuah tweet pada hari Selasa bahwa pertemuan yang sedang berlangsung tentang masa depan kesepakatan Iran di ibukota Austria Wina menandai peluang bagi Amerika Serikat untuk kembali ke kesepakatan tersebut."Iran & P4 + 1 melanjutkan pembicaraan nuklir di Wina hari ini," kata Takht-Ravanchi. “AS sejauh ini gagal memenuhi janji kampanye @POTUS untuk bergabung kembali dengan JCPOA. Jadi kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. ”“Jika AS mencabut semua sanksi, Iran kemudian akan menghentikan semua tindakan perbaikan. Bisa jadi situasi win-win untuk semua, ”tambahnya.P4 + 1 adalah referensi ke Inggris, Prancis, Rusia, dan China - empat anggota tetap Dewan Keamanan PBB - dan Jerman, yang semuanya merupakan pihak dalam kesepakatan Iran.Amerika Serikat, yang awalnya merupakan penandatangan kesepakatan, secara sepihak menarik partisipasi di bawah kepresidenan Donald Trump pada 2018.Biden, yang merupakan wakil presiden ketika kesepakatan itu dicapai pada tahun 2015, telah mengatakan selama kampanyenya untuk menjadi presiden, bahwa dia akan mengembalikan AS ke kesepakatan tersebut jika terpilih.(IT/TGM)