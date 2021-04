Putaran Pertama Komisi Gabungan JCPOA Berakhir di Wina

JCPOA Joint Commission.jpg

IslamTimes - Putaran pertama sesi ke-18 pertemuan Joint Commission of the Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang diadakan di Grand Hotel Wina berakhir dengan kesepakatan untuk melanjutkan konsultasi di tingkat ahli.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, telah dilakukan dua kali pertemuan pakar paralel antara anggota Joint Commission on JCPOA untuk melakukan konsultasi teknis terkait pencabutan sanksi dan isu nuklir.Pertemuan ahli dijadwalkan membahas aspek teknis dan detil isu-isu terkait pencabutan sanksi dan isu nuklir serta melaporkan hasil pembahasannya kepada KPU.Araghchi menekankan pada pertemuan komisi bahwa pencabutan sanksi AS adalah langkah pertama dan paling penting untuk menghidupkan kembali JCPOA dan bahwa Republik Islam Iran sepenuhnya siap untuk menghentikan tindakan pencegahan nuklirnya dan kembali ke implementasi penuh JCPOA segera setelah sanksi dicabut dan itu akan terjadi setelah verifikasi.Delegasi Iran dipimpin oleh Araghchi dan perwakilan dari Bank Sentral Iran, Kementerian Perminyakan dan Organisasi Energi Atom Iran menemaninya.Pertemuan triwulanan Komisi Gabungan JCPOA diadakan dalam konferensi video pada hari Jumat dan delegasi dari Iran dan 4 + 1 (E3 + China dan Rusia) menghadiri pertemuan tersebut, membahas perkembangan terbaru mengenai kesepakatan tersebut.Rapat bilateral akan dilakukan di sela-sela rapat komisi gabungan, oleh karena itu, pertemuan bilateral dengan China dilakukan pada Senin malam dan pertemuan dengan perwakilan Rusia dan UE dilakukan pada Selasa pagi.Araghchi dan Enrique Mora, wakil kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell juga bertemu di sela-sela pertemuan komisi gabungan JCPOA pada Selasa pagi.Tidak ada perwakilan dari AS yang akan menghadiri pertemuan komisi gabungan atau pertemuan ahli JCPOA. Delegasi Iran tidak akan mengadakan pembicaraan langsung atau tidak langsung dengan AS dalam kerangka JCPOA.[IT/r]