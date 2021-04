NYT: Israel Serang Kapal Iran Saviz di Laut Merah, Memberitahu AS Sesudahnya

Israel struck Iranian vessel Saviz in Red Sea.jpg

IslamTimes - Hari Selasa (8/4), muncul laporan yang mengatakan bahwa kapal kargo Iran, Saviz, telah diserang di Laut Merah oleh rudal atau ranjau.

Belum ada konfirmasi resmi dari Tehran atas laporan serangan itu.Zionis Israel memberi tahu Amerika Serikat bahwa pasukannya telah menyerang kapal Iran, Saviz, di Laut Merah, The New York Times melaporkan Selasa (6/4), mengutip seorang pejabat Amerika yang tidak disebutkan namanya.Menurut pejabat anonim itu, Zionis Israel menyebut serangan itu sebagai "pembalasan atas serangan Iran sebelumnya terhadap kapal-kapal Zionis Israel".Pejabat itu juga mencatat bahwa Saviz telah rusak di bawah garis air.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ada kemungkinan serangan itu ditunda sehingga kapal induk Amerika di daerah itu, Dwight D. Eisenhower, dapat menjauhkan diri dari Saviz.Pada saat Saviz diserang, pejabat itu mencatat, Eisenhower berada "sekitar 200 mil jauhnya".Juru bicara Pentagon Komandan Jessica L. McNulty mengatakan kepada The Hill bahwa AS "mengetahui" laporan mengenai Saviz."Kami dapat memastikan bahwa tidak ada pasukan AS yang terlibat dalam insiden tersebut," kata McNulty.“Kami tidak memiliki informasi tambahan untuk diberikan.”Laporan tentang insiden dengan Saviz di Laut Merah datang pada hari sebelumnya, dengan kantor berita Iran Tasnim melaporkan, mengutip sumber, bahwa kapal itu rusak setelah ledakan oleh ranjau limpet di lambungnya.Laporan lain menunjukkan bahwa kapal itu diserang oleh rudal.Menurut The NYT, beberapa saluran media sosial Telegram yang dijalankan oleh anggota Korps Pengawal Revolusi Islam menuduh Tel Aviv berada di balik ledakan tersebut.Tidak ada komentar resmi dari Tehran atau Tel Aviv yang mengikuti laporan tersebut.Insiden yang dilaporkan dengan Saviz terjadi di tengah ketegangan maritim yang memanas antara Iran dan Zionis Israel, dengan kedua negara bertukar tuduhan saling menyerang kapal satu sama lain.Pada akhir Maret, media Zionis Israel melaporkan bahwa sebuah kapal Zionis Israel terkena rudal Iran di Laut Arab, dengan insiden tersebut menyusul serangan Februari terhadap MV Helios Ray, yang juga dikaitkan dengan Iran.Tehran membantah klaim tersebut. Insiden Saviz juga terjadi di tengah negosiasi di Wina mengenai jalan kembali ke Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) setelah keluarnya AS pada 2018, yang juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir dengan Iran, sebuah kesepakatan yang ditentang Zionis Israel.[IT/r]