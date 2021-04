Pihak JCPOA Yang Prihatin Bereaksi Positif Terhadap Pembicaraan Wina

IslamTimes- Wang Qun, utusan China untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di Wina, berbicara kepada wartawan pada hari Selasa setelah pertemuan antara perwakilan Iran dan penandatangan lainnya yang tersisa untuk Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) - Rusia, China, Prancis, Inggris dan Jerman.

Sejumlah pihak terkait kesepakatan nuklir 2015 telah bereaksi terhadap pembicaraan Wina baru-baru ini tentang kebangkitan kembali perjanjian yang bermasalah, dengan China mendesak AS sebagai "pihak yang melanggar" untuk mencabut sanksi terhadap Iran sehingga Teheran dapat membalikkan tindakan pembalasan. itu telah terjadi sejak penarikan Washington.Wang Qun, utusan China untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di Wina, berbicara kepada wartawan pada hari Selasa setelah pertemuan antara perwakilan Iran dan penandatangan lainnya yang tersisa untuk Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) - Rusia, China, Prancis, Inggris dan Jerman.Wang mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penarikan AS dari JCPOA pada tahun 2018 dan apa yang disebut kampanye tekanan maksimum terhadap Iran adalah akar penyebab dari situasi saat ini, menambahkan bahwa pengembalian awal Amerika ke perjanjian tersebut adalah kunci untuk menyelesaikan masalah.“Permintaan yang dibenarkan dari pihak yang dirugikan, daripada pihak yang melanggar, harus dikonfirmasi dan dipenuhi terlebih dahulu. Ini adalah pertanyaan benar-salah yang mendasar. AS harus mencabut semua sanksi terhadap Teheran dan atas dasar ini, Iran dapat melanjutkan kepatuhan penuh terhadap kesepakatan nuklir, ”tambahnya.(IT/TGM)