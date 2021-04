Baqeri: AS Mendorong Pembicaraan Panjang dan Sia-sia dengan Iran

Major General Mohammad Baqeri, Chairman of the Chiefs of Staff of the Iranian Armed Forces.jpg

IslamTimes - Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayjen Mohammad Hossein Baqeri mengatakan pada hari Sabtu (10/6) bahwa pemerintah AS mendorong keras untuk pembicaraan panjang dan sia-sia dengan Republik Islam yang akan mencakup tuntutan baru.

Dalam pidatonya di pertemuan komandan polisi pada hari Sabtu (10/4), komandan militer berpangkat tertinggi Iran mengecam janji kosong pemerintahan Presiden AS Joe Biden dan kebijakan menipu yang menyerupai "tangan besi dalam sarung tangan beludru"Baqeri mengatakan sementara presiden AS sebelumnya meninggalkan Gedung Putih dengan memalukan dan kebijakan tekanan maksimum Amerika terhadap Iran berakhir dengan kegagalan, pemerintahan baru AS tidak menunjukkan apa-apa selain janji dan tipuan kosong."Pengalaman menunjukkan bahwa pemerintah Demokrat AS mengucapkan kata-kata yang indah dan bekerja seperti tangan besi dalam sarung tangan beludru, dan bahwa mereka terus-menerus membuat plot untuk menciptakan ketidakamanan di Iran," kata jenderal atas, seperti dikutip oleh kantor berita Tasnim.Terlepas dari janji tentang terobosan dalam hubungan ekonomi dengan Iran dan penghapusan sanksi, apa yang telah disajikan oleh pemerintah AS dalam beberapa bulan terakhir hanyalah kata-kata tanpa tindakan apa pun, tambahnya.“Mereka (AS) berusaha keras untuk memulai pembicaraan panjang dan tidak berguna dengan Republik Islam Iran dengan klaim dan tuntutan baru, sementara kebijakan strategis Republik Islam, seperti yang digariskan dan dirancang oleh Pemimpin Tertinggi (Sayyid Ali Khamenei), hanyalah penghapusan penuh sanksi yang mereka berikan pada Iran dengan nama apapun,” kata Mayor Jenderal Baqeri.Komandan senior menekankan bahwa Iran akan kembali menghormati komitmen nuklirnya - karena selalu memenuhi janjinya - hanya setelah verifikasi rinci dan praktis dari penghentian lengkap sanksi.Komentarnya muncul setelah Komisi Gabungan JCPOA mengadakan putaran empat hari pembicaraan di kota Wina Austria, dengan perwakilan dari Iran, Rusia, Cina, Prancis dan Inggris yang hadir.AS telah absen dari Komisi dan pembahasannya sejak 2018, ketika mantan presiden Amerika Donald Trump mengeluarkan Washington dari JCPOA dan mengembalikan sanksi yang telah dicabut oleh perjanjian nuklir.[IT/r]