Deplu AS: Strategi Tekanan Maksimum terhadap Iran Gagal

Grand Hotel Wien' in Vienna, Austria.jpg

IslamTimes - Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden percaya bahwa strategi tekanan maksimum pendahulunya terhadap Iran telah gagal.

Berbicara dengan wartawan pada hari Jumat (9/11), pejabat itu mengatakan Washington sekarang perlu menemukan jalan kembali ke perundingan tentang program nuklir Iran."Kami mulai dari prinsip bahwa kampanye tekanan maksimum, penarikan diri dari JCPOA, dan sanksi yang telah dijatuhkan tidak berhasil membuat orang Amerika, rakyat Amerika atau Amerika lebih aman," kata pejabat itu, merujuk pada nama resmi dari kesepakatan nuklir, Rencana Komprehensif Aksi Bersama."Iran telah memajukan program nuklirnya dengan cara yang signifikan dan terus melakukannya, dan Iran telah meningkatkan permusuhannya di kawasan itu," lanjutnya.Menurut pejabat itu, perilaku yang dikhawatirkan oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump hanya memburuk dengan pendekatan meninggalkan kesepakatan dan mencoba untuk memberikan tekanan yang lebih besar.Dalam sambutannya, pemerintahan Biden akan terus melakukan komunikasi yang erat dengan Kongres terkait JCPOA dan isu-isu terkait.Diplomat AS itu juga mengonfirmasikan bahwa pemerintah AS akan berupaya memperluas perjanjian dengan Iran untuk memasukkan program rudal Iran bersama dengan ambisi nuklirnya.Sementara, pejabat itu mengatakan, peserta JCPOA akan kembali berkumpul di Wina sekitar pertengahan pekan depan.“Kami berharap tim AS akan kembali dan akan melanjutkan proses ini, lagi-lagi, mengklarifikasi langkah-langkah apa yang perlu diambil kedua belah pihak untuk kembali mematuhi [dengan JCPOA],” lanjutnya.“Dan harapan kami adalah bahwa kami akan melihat dari Iran indikasi yang lebih besar tentang apa yang siap mereka lakukan dan indikasi yang lebih besar bahwa mereka akan mengambil sikap konstruktif untuk mencapainya.”Menurut pejabat itu, peserta pembicaraan Wina akan membahas urutan tindakan yang harus diambil Washington dan Iran untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir."Pertanyaan tentang pengurutan tidak terlalu menjadi fokus kali ini," katanya.“Saya pikir para peserta, mereka yang berada di Wina, merasa bahwa prioritas pertama adalah untuk melihat apakah mereka dapat menentukan serangkaian langkah umum yang perlu diambil Iran dan yang perlu diambil AS.”[IT/r]