Pemerkosaan Melonjak 322% di NYC Dibandingkan dengan Periode yang Sama Tahun Lalu

IslamTimes - Departemen Kepolisian New York (NYPD) telah melihat lonjakan signifikan dalam laporan pelecehan seksual selama seminggu terakhir dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, menurut statistik NYPD, dengan latar belakang pelonggaran pembatasan terkait pandemi.

Kapasitas Restoran di Big Apple dibuka kembali pada 12 Februari, dan diizinkan untuk bekerja dengan seperempat kapasitas dalam ruangan mereka di tengah vaksinasi massal.Otoritas Kota New York kemudian memperluas kapasitas makan dalam ruangan menjadi 50 persen bulan lalu.Pelanggan masih dilarang memesan di bar, tetapi dapat disajikan di meja saat mereka memesan makanan.Petugas mencatat 322 persen lebih banyak laporan pemerkosaan dalam seminggu dari 29 Maret hingga 4 April, dengan 38, sementara tahun lalu, angka melaporkan sembilan.Selama seminggu sebelumnya, serangan berbasis seksual hampir dua kali lipat, naik 94 persen, dari 17 menjadi 33.Menurut pensiunan sersan NYPD Joseph Giacalone, yang mengajar di John Jay College of Criminal Justice, peningkatan tajam bukanlah kebetulan, karena tempat perhotelan meningkatkan kapasitas hingga 50 persen.“Saat penduduk New York divaksinasi dan mulai bertualang ke bar dan klub malam, waspadalah terhadap lingkungan sekitar Anda dan dengan siapa Anda bergaul. Jangan lengah, jangan minum berlebihan, dan jangan pernah meninggalkan teman," katanya kepada New York Post.Data polisi menunjukkan bahwa 14 dari 174 pemerkosaan yang dilaporkan di seluruh Big Apple antara 1 Januari dan 4 April dilakukan oleh orang asing dan 160 melalui "kenalan", termasuk mereka yang bertemu pada malam yang sama.Menurut surat kabar tersebut, polisi belum merilis statistik pelecehan seksual terkait dengan pembebasan protokol pandemi baru-baru ini.Seperti yang dikatakan juru bicara NYPD, "dari tahun ke tahun, keluhan pemerkosaan telah menurun sebesar 13 persen."“Kami tetap berada di waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya di tengah strain COVID-19 yang terus berlanjut. Selalu lebih baik untuk melihat statistik kejahatan dalam jangka waktu yang lama, untuk menentukan tren terutama selama pandemi yang sedang berlangsung ini," katanya, mengingat pentingnya korban yang" maju ke depan ".Pada tanggal 19 Maret, Gubernur NY Andrew Cuomo mengizinkan perusahaan katering untuk menampung orang tambahan, meningkatkan kehadiran di dalam ruangan dari 35 menjadi 50 persen dari kapasitas.Hingga saat ini, hampir 882.000 infeksi virus korona telah dilaporkan di New York City, bersama dengan 31.731 kematian sejak merebaknya pandemi.Di seluruh negara bagian, jumlah orang yang dites positif setidaknya 1,94 juta, sementara jumlah kematian terkait virus corona telah mencapai 50.502.[IT/r]