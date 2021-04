Penghapusan Sanksi Terkait JCPOA Tidak Cukup

IslamTimes- Selanjutnya, sanksi anti-Iran yang diberlakukan oleh pemerintahan mantan presiden Barack Obama di bawah apa yang disebut Undang-Undang Sanksi Iran (ISA) dan program visa harus dihentikan, sumber itu menambahkan.

Sebuah sumber yang dekat dengan pembicaraan Wina mengatakan kemungkinan pencabutan sanksi terkait JCPOA oleh AS tidaklah cukup, dan bahwa semua sanksi, termasuk yang diberi label ulang di bawah pemerintahan AS sebelumnya, harus dihentikan.“Tidak cukup hanya menghapus sanksi terkait JCPOA. Sanksi Trump yang dijatuhkan di bawah label lain juga perlu dihapus, "kata sumber itu kepada Press TV Sunday, mengacu pada kesepakatan nuklir yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama.Selanjutnya, sanksi anti-Iran yang diberlakukan oleh pemerintahan mantan presiden Barack Obama di bawah apa yang disebut Undang-Undang Sanksi Iran (ISA) dan program visa harus dihentikan, sumber itu menambahkan."Selain sanksi era Trump, Amerika Serikat juga harus mencabut sanksi era Obama yang melanggar JCPOA."Pada hari Jumat, utusan dari Iran dan kelompok negara P4 + 1 - Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman - menyelesaikan empat hari pembicaraan di ibukota Austria yang bertujuan untuk menghapus sanksi terhadap Teheran dan membahas masalah lainnya.Negosiator utama Iran Abbas Araqchi mengatakan belum ada kesepakatan tentang bagaimana sanksi akan dicabut dan pencabutannya akan diverifikasi.Republik Islam mengatakan harus memverifikasi setiap langkah yang diambil oleh AS untuk membatalkan kesalahan masa lalu.Sumber itu menggarisbawahi perlunya penghapusan tindakan pemaksaan yang "pasti", dengan mengatakan utusan AS akan kembali ke Washington dengan tangan kosong dari putaran berikutnya pembicaraan Wina yang dijadwalkan Rabu depan jika Amerika menolak untuk menerima kondisi Iran.(IT/TGM)