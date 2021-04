Admin Biden Berkomitmen Untuk Keamanan Israel

IslamTimes- "Kami berkomitmen untuk keamanan Israel," kata Austin pada konferensi pers bersama dengan menteri perang Israel Benny Gantz. Dia menambahkan bahwa Washington memandang aliansi dengan Tel Aviv sebagai pusat keamanan regional.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin yang telah melakukan perjalanan ke wilayah pendudukan Palestina, menegaskan kembali komitmen AS untuk melindungi rezim Israel."Kami berkomitmen untuk keamanan Israel," kata Austin pada konferensi pers bersama dengan menteri perang Israel Benny Gantz. Dia menambahkan bahwa Washington memandang aliansi dengan Tel Aviv sebagai pusat keamanan regional.Dia juga menekankan dukungan Washington untuk normalisasi hubungan antara rezim Zionis dan negara-negara Arab, menurut media Israel."Saya menekankan kepada Sekretaris Austin bahwa Israel memandang Amerika Serikat sebagai mitra penuh di semua teater operasional, tidak terkecuali Iran," kata Gantz.Mengulangi tuduhan terhadap Teheran, menteri perang menunjuk pada kesepakatan nuklir dan pembicaraan yang sedang berlangsung, mengklaim, "Dan kami akan bekerja sama dengan sekutu Amerika kami, untuk memastikan bahwa setiap perjanjian baru dengan Iran akan mengamankan kepentingan vital dunia dan Amerika Serikat. , cegah perlombaan senjata berbahaya di wilayah kami dan lindungi Israel. "Sementara AS telah mengubah kawasan Asia Barat menjadi arena perlombaan senjata dengan menjual senjata bernilai miliaran dolar ke berbagai negara kawasan, menciptakan ketidakstabilan di kawasan tersebut.Sementara itu, rezim Israel telah menjadi salah satu penentang kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi dikenal sebagai JCPOA, dan dilaporkan telah mengadakan pembicaraan dengan delegasi Amerika mengenai pandangan pemerintahan Biden tentang kesepakatan tersebut.(IT/TGM)