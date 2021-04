SANA: AS Mentransfer Senjata dan Perlengkapan Logistik ke Suriah dari Irak

IslamTimes - Amerika Serikat telah mengangkut senjata dan peralatan logistik dari Irak ke Provinsi Al Hasakah di Suriah, SANA melaporkan mengutip sumber-sumber lokal di desa Rmelan al-Basha. Presiden Suriah Bashar al-Assad telah berulang kali menekankan bahwa kehadiran AS di Suriah adalah ilegal. Tahun ini menandai peringatan 10 tahun sejak perang berdarah meletus di negara Timur Tengah.



Menurut outlet media, konvoi itu termasuk 59 truk lemari es, truk tanker dengan pasokan militer dan Humvee.



Konvoi tersebut melakukan perjalanan ke Kharab al-Jir di mana pasukan AS ditempatkan, kata SANA. Militer memasuki negara itu dari Irak utara, ditemani oleh kendaraan Pasukan Demokratik Suriah yang didukung AS, tambahnya.



Suriah telah terlibat dalam konflik militer sejak Maret 2011 dan melibatkan berbagai kombatan luar, termasuk Amerika Serikat.



Presiden Suriah Bashar al-Assad telah berulang kali mengutuk kehadiran AS di negara yang menurutnya ilegal karena tidak diamanatkan oleh Damaskus atau Perserikatan Bangsa-Bangsa.[IT/r]