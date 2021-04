Iran Merevisi Aturan Penetapan Harga Listrik untuk Mendapatkan Cryptocurrency

Iran’s state electricity company, new tariffs and regulations for cryptocurrency mining.

IslamTimes - Perusahaan listrik negara Iran mengumumkan tarif dan peraturan baru untuk penambangan cryptocurrency.

Kementerian Energi Iran telah merevisi aturan penetapan harga listrik untuk penambangan cryptocurrency berbulan-bulan setelah meningkatnya permintaan dari penambang menyebabkan kekurangan listrik di beberapa bagian negara selama musim dingin.Seorang juru bicara perusahaan listrik negara Tavanir mengatakan pada hari Minggu (11/4)bahwa peraturan baru akan melarang pasokan listrik ke penambang cryptocurrency selama periode ketika permintaan listrik mencapai tingkat yang sangat tinggi.Mostafa Rajabi mengatakan, bagaimanapun, bahwa periode permintaan tinggi akan mencakup maksimum 300 jam per tahun, menambahkan bahwa penambang harus membayar dua kali lipat harga selama 2.700 jam per tahun ketika jaringan listrik masih tegang.Rajabi mengatakan harga akan turun setengah dari tarif dasar 16.574 real ($ 0,066) per kilowatt selama sisa tahun ketika konsumsi normal.Tavanir akan memperbarui harga setiap tiga bulan berdasarkan fluktuasi nilai tukar karena harga harus konsisten dengan tarif yang dipertimbangkan untuk ekspor listrik dari Iran ke negara tetangga, katanya. [IT/r]