Deputi Sekjen Hizbullah Persyaratan AS Kembali Ke JCPOA Kemenangan Besar untuk Iran

IslamTimes - Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sheikh Naim Qassem menggambarkan kembalinya AS ke kesepakatan nuklir Iran sebagai kemenangan besar bagi Republik Islam.

Sheikh Qassem berkata jika Iran dapat membuat AS kembali ke Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA], itu telah mencapai kemenangan besar.Kemenangan Iran akan dianggap sebagai kemenangan Gerakan Perlawanan terhadap Zionis 'Israel' di wilayah Palestina, tambahnya.Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan pada hari Jumat bahwa pencabutan sanksi oleh AS harus menjadi langkah pertama untuk menghidupkan kembali JCPOA, menambahkan bahwa Iran akan membatalkan semua langkah perbaikan segera setelah memverifikasi bahwa sanksi telah hilang.Tidak perlu merundingkan AS untuk bergabung kembali dengan JCPOA, karena jalur AS sangat jelas dalam hal ini, kata Araqchi."Saat AS menarik kesepakatan dan melanjutkan sanksi ilegal terhadap Iran, AS dapat bergabung kembali dengan kesepakatan dengan cara yang sama dan membalikkan sanksi yang diberlakukan dengan mengabaikan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231," tambahnya.[IT/r]