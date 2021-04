Iran dan Irak Menandatangani Peta Jalan untuk Kerja Sama Ekonomi Lima Tahun

Iran dan Irak.jpg

IslamTimes - Menteri Koperasi, Perburuhan dan Kesejahteraan Sosial Iran Mohammad Shariatmadari mengatakan Tehran dan Baghdad telah menandatangani peta jalan untuk kerja sama ekonomi lima tahun.

“Penandatanganan dokumen ekonomi tersebut diangkat dalam pertemuan dengan menteri keuangan Irak dan disambut baik olehnya, dan kami berharap dapat mencapai kesepakatan di bidang investasi bea cukai, pasar perbatasan dan masalah serupa,” kata Shariatmadari usai pertemuan di Baghdad pada hari Minggu (11/4).Dia mengatakan dokumen itu diharapkan akan ditandatangani selama kunjungan menteri ekonomi Irak ke Iran yang akan datang sebelum berakhirnya pemerintahan Presiden Hassan Rouhani.“Masalah ekonomi yang lebih luas, terutama masalah infrastruktur dan peluang ekonomi memberi-dan-menerima, akan menjadi bidang kerja sama yang optimis kedua belah pihak,” tambahnya.Shariatmadari juga menjelaskan bahwa kedua belah pihak sedang meletakkan dasar bagi sistem tarif preferensial untuk membangun pasar bersama yang besar, yang juga akan mengarah pada pembentukan pasar yang lebih luas di negara tetangga lainnya.“Pasar ini, mengingat Iran memiliki 15 tetangga, dapat membuka 60 peluang ekonomi bagi kedua negara dan menciptakan kolaborasi bersama yang besar, yang juga disetujui pihak Irak,” ujarnya.Dalam pertemuan hari Minggu (11/4), Menteri Keuangan Irak Ali Abdul-Amir Allawi menyampaikan harapan bahwa dengan penandatanganan kesepakatan yang komprehensif, hubungan ekonomi dan keuangan bilateral akan semakin diperluas, dan kedua belah pihak akan menikmati manfaat dari kerja sama tersebut.“Iran memiliki pengalaman yang baik dan berharga di berbagai bidang, terutama pengembangan sumber daya dan pelatihan tenaga kerja, dan kami menyambutnya untuk pertumbuhan, kemakmuran, dan kemajuan ekonomi Irak,” kata Allawi.Dia mencatat bahwa Irak menyambut baik gagasan Iran di bidang teknis, pendirian sekolah untuk pelatihan keterampilan, kerajinan tangan, dan warisan budaya.Menteri Irak juga mengatakan utang gas alam dan listrik negaranya ke Iran akan segera dibayar. Irak telah menerima sejumlah pengecualian dari sanksi AS terhadap Republik Islam itu sehingga dapat mengimpor gas dan listrik dari Iran.Namun, negara Arab sejauh ini telah membayar sebagian kecil dari utangnya yang sangat besar, mengutip sanksi perbankan yang diberlakukan oleh AS sebagai masalah utama.Iran dalam beberapa kesempatan mendesak Irak untuk membayar utangnya.Kembali pada bulan Desember 2020, Perusahaan Gas Nasional Iran (NIGC) mengumumkan pemotongan aliran gas ke Irak karena sekitar $ 6 miliar tunggakan pembayaran.Akhir bulan lalu, juru bicara Kementerian Listrik Irak mengatakan Baghdad sedang mencari pemulihan hampir 28 juta meter kubik (mcm) per hari pasokan gas yang hilang dari Iran.Juru bicara Ahmad al-Abadi juga mengatakan kedua pihak mencapai solusi atas masalah tersebut sehingga pasokan dapat kembali ke level sebelumnya sebelum dimulainya musim panas.[IT/r]