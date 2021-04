Laporan Media Negara: Pasukan AS Mengangkut Lebih dari 40 Tanker Minyak Suriah ke Irak

US Forces transported oil tankers of Syrian.jpg

IslamTimes - Pasukan AS telah mengangkut 41 tanker minyak yang dicuri dari provinsi Hasaka di Suriah utara ke Irak, lapor Kantor Berita Arab Suriah (SANA) yang dikelola pemerintah, mengutip sumber-sumber lokal.

Konvoi juga termasuk beberapa truk tertutup.Badan tersebut melaporkan bahwa minyak tersebut diselundupkan ke wilayah Irak melalui penyeberangan perbatasan "ilegal" al-Walid, yang juga disebut sebagai at-Tanf. [IT/r]Ini bukan pertama kalinya berita semacam itu dilaporkan oleh SANA, dengan cerita serupa yang diterbitkan Desember lalu melaporkan bahwa pasukan AS menjarah minyak dari pedesaan Hasaka dan membawanya melewati perbatasan ke pangkalan AS di Irak.Laporan terbaru mengatakan bahwa konvoi itu dijaga, sebagian, oleh anggota milisi QSD, yang juga dikenal sebagai Pasukan Demokrat Suriah.Meski QSD adalah kekuatan pertahanan resmi pemerintahan otonom de facto di Suriah utara, mereka dituduh melakukan pembersihan etnis dan penggunaan tentara anak-anak.Menurut media Suriah, ini adalah bagian dari operasi yang sedang berlangsung untuk memindahkan minyak dan biji-bijian ke luar negeri, yang telah hancur akibat krisis kemanusiaan selama satu dekade.Sana mengatakan truk telah menyeberang ke Irak utara hampir setiap hari. Kisah ini muncul hanya satu hari setelah SANA melaporkan bahwa AS telah mengangkut persenjataan dan peralatan logistik dari pangkalan di Irak ke provinsi Hasakah Suriah, dengan pengiriman masuk termasuk 59 truk kulkas, tanker dengan pasokan militer dan Humvee.Menteri Luar Negeri AS saat itu Mike Pompeo mengonfirmasi tahun lalu bahwa sebuah perusahaan minyak AS akan bermitra dengan pasukan pimpinan Kurdi yang beroperasi di timur laut Suriah - sebuah tindakan yang sangat dikecam oleh pemerintah Presiden Suriah Bashar Assad. [IT/r]