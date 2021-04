Lavrov Kecam Sanksi 'Tidak Dapat Diterima' Uni Eropa Terhadap Iran Di Tengah Pembicaraan Wina yang Sedang Berlangsung

Sergei Lavrov, Russian Foreign Minister

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengecam sanksi terhadap Iran yang diberlakukan di tengah pembicaraan Wina yang sedang berlangsung sebagai tidak dapat diterima.

Rusia terkejut dengan sanksi Uni Eropa terhadap beberapa pejabat Iran, kata Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov.+Moskow mengutuk setiap upaya untuk merusak pembicaraan tentang kesepakatan nuklir Iran di Wina, kata Lavrov.Rekannya dari Iran, Mohammad Javad Zarif, juga mengungkapkan harapan bahwa akal sehat akan berlaku di UE, menambahkan bahwa tidak banyak waktu tersisa untuk menyelamatkan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), yang umumnya dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran."UE memiliki sedikit waktu tersisa untuk kembali mematuhi kewajibannya di bawah Rencana Komprehensif Aksi Bersama. Di sisi lain, jika peluang ini hilang, masalah akan datang. Oleh karena itu, saya berharap akal sehat akan berlaku di UE. ... Mereka harus kembali ke isyarat niat baik, ke isyarat yang ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia ... Mereka harus memikirkan citra mereka, UE harus tahu bahwa mereka bukan 'puncak moral'," kata Zarif pada konferensi pers, diadakan setelah negosiasi dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.Menteri luar negeri Rusia juga mengatakan bahwa Washington harus mencabut semua sanksi sepihak terhadap Tehran."Posisi kami jelas, itu benar-benar sejalan dengan pendekatan teman-teman Iran kami. Semua sanksi sepihak yang dijatuhkan Washington dalam pelanggaran langsung JCPOA tidak diragukan lagi harus dibatalkan," kata Lavrov pada konferensi pers.Namun, pekan lalu, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa permintaan Iran untuk mencabut semua sanksi yang dijatuhkan sejak 2017 tidak dapat diterima oleh Washington.UE Memperpanjang Sanksi IranPada hari Senin (12/4), Dewan Uni Eropa memutuskan untuk memperpanjang sanksi yang pertama kali dijatuhkan pada tahun 2011 sebagai tanggapan atas "pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Iran" hingga 13 April 2022. Langkah-langkah ini termasuk larangan perjalanan dan pembekuan aset, serta larangan ekspor ke Iran peralatan yang dapat digunakan "untuk penindasan internal dan peralatan untuk memantau telekomunikasi".Dewan juga menambahkan delapan orang dan tiga entitas ke daftar sanksi ini mengingat peran mereka dalam tindakan keras terhadap demonstrasi November 2019 di Iran. Saat ini, ada 89 individu dan 4 entitas dalam daftar tersebut.Berita itu muncul di tengah pembicaraan Wina, yang didedikasikan untuk membawa AS kembali ke kesepakatan Iran, yang menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).Pada 2015, Iran menandatangani Kesepakatan Nuklir dengan kelompok negara P5 + 1, yang mengharuskan Iran mengurangi program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi. Namun, pada 2018, Donald Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan itu, memberlakukan kembali sanksi pada Republik Islam, dan memulai rintangan keuangan yang lebih ketat.Tehran telah mengambil beberapa langkah menentang denuklirisasi, dengan alasan bahwa sejak AS meninggalkan kesepakatan itu terlebih dahulu, mereka harus mengambil langkah pertama dalam negosiasi ulang dan akhirnya menghapus sanksi. [IT/r]