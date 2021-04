Sanksi, Sabotase Tak Akan Mempermudah Negosiasi AS

IslamTimes- Zarif mengatakan bahwa dia telah melakukan pembicaraan serius dan bersahabat dengan Lavrov tentang JCPOA untuk lebih lanjut bekerja sama dalam mencabut sanksi.

Menekankan bahwa Iran tidak memiliki masalah untuk kembali ke komitmennya, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan bahwa sanksi dan sabotase tidak akan memberi AS alat negosiasi.Mohammad Javad Zarif membuat pernyataan itu dalam konferensi pers bersama dengan timpalannya dari Rusia Sergey Lavrov pada hari Selasa di Teheran.Zarif mengatakan bahwa dia telah melakukan pembicaraan serius dan bersahabat dengan Lavrov tentang JCPOA untuk lebih lanjut bekerja sama dalam mencabut sanksi.Menghargai posisi kuat Federasi Rusia melawan sabotase di Natanz, dia menekankan perlunya kerjasama lanjutan antara kedua negara."Juga penting bagi Amerika Serikat untuk kembali ke komitmennya tanpa penundaan dan untuk mencabut semua sanksi, dan Iran juga akan mengambil tindakan setelah verifikasi," tambahnya."Kami tidak memiliki masalah untuk kembali ke komitmen JCPOA, seperti yang dikatakan Pemimpin, tetapi Amerika harus tahu bahwa baik sanksi maupun sabotase tidak akan memberi mereka sarana untuk bernegosiasi. Langkah-langkah ini hanya akan membuat situasi lebih sulit bagi mereka," menteri luar negeri Iran. stres.Merujuk pada kerja sama kedua negara di bidang penanggulangan virus corona, Zarif mengatakan, “Kami berharap dengan kesepakatan yang dicapai antara kedua negara, produksi vaksin Sputnik akan dimulai di Iran dan dapat dibeli lebih banyak lagi. vaksin dari Rusia untuk memenuhi kebutuhan kami. Ini adalah landasan yang baik untuk kerja sama yang lebih luas antara Iran dan Rusia. "Menanggapi pertanyaan tentang pendekatan dan tindakan Eropa baru-baru ini, ia mencatat, "Dalam beberapa tahun terakhir, Uni Eropa telah menunjukkan bahwa ia secara bertahap kehilangan relevansinya dalam hubungan internasional karena gagal memenuhi kewajibannya dan menyerah pada tekanan AS. Alih-alih mengutuk tindakan AS yang menimbulkan ancaman teroris terhadap keamanan pangan dan obat-obatan 82 juta warga Iran dan mengambil tindakan serius terhadap insiden situs pengayaan, mereka hanya mengabaikannya dan pada saat yang sama menjatuhkan sanksi kepada pejabat militer Iran. Ini hanya membuat Uni Eropa membuktikan kepada dunia bahwa ia tidak memiliki tempat di dunia. "(IT/TGM)