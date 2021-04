Rusia: Sanksi Uni Eropa Terhadap Iran 'Tidak Dapat Diterima'

IslamTimes- Lavrov juga mengkritik sanksi sepihak dan ilegal AS yang dijatuhkan terhadap Iran, menekankan bahwa Washington harus mencabut semua sanksi sepihak yang dijatuhkan terhadap Republik Islam Iran.

Menteri Luar Negeri Rusia menyebut sanksi Uni Eropa terbaru yang dijatuhkan terhadap individu dan entitas Iran pada malam Komisi Gabungan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) di Wina 'tidak dapat diterima'.Berbicara dalam konferensi pers bersama dengan mitranya dari Iran Mohammad Javad Zarif pada hari Selasa, Sergey Lavrov menunjuk pada sanksi yang diberlakukan oleh UE pada 11 individu dan entitas Iran dan menekankan, “Kami berharap bahwa Uni Eropa akan memahami bahwa langkah itu tidak dapat diterima dengan menjatuhkan sanksi pada Iran di Syarat dan ketentuan pembicaraan JCPOA dan Moskow mengutuk setiap upaya yang berusaha mengganggu pembicaraan Wina untuk menghidupkan kembali JCPOA. "Lavrov juga mengkritik sanksi sepihak dan ilegal AS yang dijatuhkan terhadap Iran, menekankan bahwa Washington harus mencabut semua sanksi sepihak yang dijatuhkan terhadap Republik Islam Iran.Diplomat top Rusia berkata, “Posisi kami jelas, posisi kami sepenuhnya sejalan dengan posisi teman-teman Iran kami. Semua sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh Washington melanggar JCPOA dan sanksi ini tidak diragukan lagi harus dicabut. "Menurut laporan yang diterbitkan, pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia tentang perlunya mencabut sanksi ilegal dan sepihak AS datang ketika seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS menekankan pekan lalu bahwa permintaan Iran untuk mencabut semua sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah AS terhadap Iran sejak 2017 tidak dapat diterima oleh Washington. .Pertemuan kedua Joint Commission of Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yang telah dilanjutkan di ibukota Austria, Wina pada hari Selasa, diadakan pada hari Jumat dan dijadwalkan putaran pembicaraan selanjutnya akan diadakan di Wina pada hari Rabu, 14 April.Uni Eropa pada hari Senin menambahkan delapan individu Iran dan tiga entitas ke dalam daftar sanksinya dengan dalih pelanggaran hak asasi manusia.Larangan perjalanan dan pembekuan aset adalah pertama kalinya UE menjatuhkan sanksi terhadap Iran dengan dalih pelanggaran hak asasi manusia sejak 2013.(IT/TGM)