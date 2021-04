'Pasukan Perlawanan Tidak Diketahui' Menyerang Kantor Mossad di Irak

Moassad Zionist Israel

IslamTimes - Menurut laporan yang belum dikonfirmasi, sebuah rumah persembunyian yang digunakan oleh Mossad, agen mata-mata Zionis Israel, telah diserang di Irak utara.

Mossad Israel telah lama beroperasi di Irak, termasuk dalam operasi tahun 1966 untuk mencuri jet tempur MiG-21 buatan Soviet untuk Amerika Serikat dan plot pada tahun 1970-an untuk membunuh pemimpin nasionalis Irak Saddam Hussein dengan bom yang disembunyikan di dalam sebuah buku."'Target pasukan perlawanan tak dikenal' rumah persembunyian Mossad di Irak Utara," Saberin News Telegram melaporkan Rabu (14/4) pagi, menambahkan bahwa beberapa "mata-mata Zionis Israel terbunuh" dan berjanji untuk segera membagikan foto operasi tersebut.Laporan itu tidak menyebutkan kota tempat rumah persembunyian itu berada, dan hanya mengidentifikasi sumbernya sebagai pengumuman dari "sumber keamanan".Menurut Kantor Berita Iran Press, Saberin adalah outlet yang terhubung ke Harakat Hezbollah al-Nujaba (Gerakan Partai Bangsawan Tuhan), milisi Syiah di Irak. PressTV Iran mencatat bahwa tidak ada sumber berita lain di Irak utara yang melaporkan serangan tersebut sejauh ini.The Jerusalem Post telah menerbitkan sebuah cerita yang mengutip empat "sumber berpengetahuan," yang semuanya mengatakan tidak ada laporan tentang serangan di Irak utara yang dibuat.Namun, Kantor Berita Fars Iran mencatat bahwa Kurdistan Irak adalah wilayah yang penuh dengan "elemen Zionis," mencatat Israel mendukung "referendum ilegal" tentang pemisahan diri dari Irak pada tahun 2017.Pangkalan militer Irak yang menampung pasukan AS juga diserang oleh pasukan milisi di Irak utara, termasuk di pangkalan udara di Erbil pada Februari, di mana selusin roket menewaskan seorang kontraktor militer sipil dan melukai beberapa lainnya. Sementara milisi Saraya Awliya al-Dam mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, Presiden AS Joe Biden memerintahkan serangan udara balasan melintasi perbatasan di Suriah terhadap dua milisi Syiah Irak lainnya. Banyak milisi Irak adalah bagian dari Pasukan Mobilisasi Populer (PMF), sebuah koalisi yang dibentuk untuk mengalahkan ISIS, yang menduduki lebih dari sepertiga wilayah Irak hingga diusir pada akhir 2018.Biden telah mengklaim, seperti pendahulunya Donald Trump, bahwa milisi Syiah di Irak beroperasi sebagai "proksi" Iran, tetapi baik milisi maupun Iran membantah kontrol tersebut. Kehadiran pasukan AS di Irak sangat tidak populer, dengan parlemen negara itu meminta AS untuk pergi pada Januari 2020 setelah serangan udara AS menewaskan Mayor Jenderal Iran Qasem Soleimani dan seorang komandan senior PMF, Abu Mahdi al-Muhandis.Berita Rabu datang setelah serangan terhadap Fasilitas Pengayaan Bahan Bakar Natanz Iran pada hari Minggu, di mana ledakan untuk sementara menonaktifkan catu daya fasilitas dan merusak beberapa sentrifugal pengayaan uranium.Tehran menuduh Zionis Israel melakukan serangan itu dan Zionis Israel mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, mengatakan tidak akan pernah mengizinkan Iran untuk mendapatkan senjata nuklir. Iran telah membantah minat pada bom atom, dengan mengatakan pihaknya menginginkan uranium yang dimurnikan untuk pembangkit listrik dan penelitian medis.Juga pada hari Selasa, kapal kargo Zionis Israel Hyperion, yang berkibar di bawah bendera Bahama, dilaporkan diserang di Teluk Oman di lepas pantai Fujairah, Uni Emirat Arab.Tidak ada korban luka yang dilaporkan. [IT/r]