Laporan Intelijen AS Mengkonfirmasi Iran Tidak Memajukan Senjata Nuklir

Dalam laporan baru yang dirilis Selasa, Komunitas Intelijen AS mengakui bahwa Iran belum memajukan pekerjaannya pada senjata nuklir.Dalam laporan ini, komunitas intelijen AS mengklaim bahwa China adalah salah satu ancaman terbesar bagi Amerika Serikat dan tatanan global saat ini.Laporan itu mengatakan China, Rusia, Iran, dan Korea Utara akan berusaha untuk menantang kepentingan AS di berbagai bidang dan di berbagai tingkatan.Laporan tersebut juga memperingatkan bahwa China dapat melancarkan serangan dunia maya yang dapat mengganggu infrastruktur vital AS.Upaya China untuk memperluas pengaruhnya yang tumbuh merupakan salah satu ancaman terbesar bagi Amerika Serikat, menurut laporan intelijen tahunan utama yang dirilis pada hari Selasa, yang juga memperingatkan tentang tantangan keamanan nasional yang luas yang ditimbulkan oleh Moskow dan Beijing.Beberapa bagian dari laporan itu, yang didedikasikan untuk Iran, dapat memengaruhi negosiasi AS yang sedang berlangsung untuk kembali ke kesepakatan nuklir Iran yang dikenal sebagai JCPOA.Ini menyoroti peluang dan tantangan bagi pemerintahan Biden. Iran, misalnya, belum memajukan pekerjaannya pada senjata nuklir, yang berpotensi memberi Presiden Biden ruang untuk bermanuver, kata laporan itu.(IT/TGM)