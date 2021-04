NATO Kemungkinan Akan Menarik Diri Dari Afghanistan Pada Bulan September

IslamTimes- "Kami selalu berkata: kami akan masuk bersama, kami akan pergi bersama," katanya kepada televisi publik ARD, DW melaporkan.

NATO kemungkinan akan bergabung dengan Amerika Serikat dalam menarik semua pasukan dari Afghanistan pada September, Menteri Pertahanan Jerman Annegret Kramp-Karrenbauer mengatakan Rabu."Kami selalu berkata: kami akan masuk bersama, kami akan pergi bersama," katanya kepada televisi publik ARD, DW melaporkan."Saya untuk penarikan yang tertib dan itulah mengapa saya berasumsi bahwa kami (NATO) akan menyetujuinya hari ini."Menteri luar negeri dan pertahanan NATO akan mengadakan konferensi video Rabu setelah AS mengatakan pihaknya berencana untuk menarik pasukannya dari Afghanistan pada peringatan 20 tahun pembajakan bunuh diri 11 September tahun ini.Di bawah kesepakatan "damai" Februari 2020 antara Taliban dan pemerintahan Trump, Washington berjanji untuk menarik 2.500 tentara AS yang tersisa di Afghanistan. Sebagai imbalannya, Taliban berjanji untuk menghentikan serangan terhadap pasukan AS.AS menginvasi Afghanistan pada Oktober 2001 dengan dalih yang disebut perang melawan teror.Sekutu NATO termasuk Jerman telah menunggu Biden untuk memutuskan apakah AS akan tetap pada batas waktu 1 Mei untuk mundur berdasarkan kesepakatan dengan Taliban.(IT/TGM)