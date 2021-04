Administrasi Biden Melanjutkan Penjualan Senjata Senilai $ 23 Miliar Ke UEA

IslamTimes- Administrasi Biden akan melanjutkan dengan penjualan yang diusulkan ke UEA, "bahkan saat kami terus meninjau detail dan berkonsultasi dengan pejabat Emirat" berkaitan dengan penggunaan senjata, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan pada hari Selasa.

Administrasi Presiden AS Joe Biden bergerak maju dengan penjualan senjata lebih dari $ 23 miliar ke Uni Emirat Arab, yang mencakup pesawat F-35 canggih, drone bersenjata, dan peralatan lainnya.Administrasi Biden akan melanjutkan dengan penjualan yang diusulkan ke UEA, "bahkan saat kami terus meninjau detail dan berkonsultasi dengan pejabat Emirat" berkaitan dengan penggunaan senjata, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan pada hari Selasa.Kesepakatan itu telah disetujui oleh mantan presiden Republik Donald Trump, tetapi pemerintahan presiden Demokrat telah menghentikannya untuk ditinjau.Pada bulan November, Gedung Putih memberi tahu Kongres tentang paket $ 23,37 miliar yang direncanakan yang berisi produk-produk dari General Atomics, Lockheed Martin Corp dan Raytheon Technologies Corp, termasuk 50 pesawat F-35 Lighting II, hingga 18 MQ-9B Unmanned Aerial Systems dan a paket amunisi udara-ke-udara dan udara-ke-darat.Penjualan tersebut disetujui mengikuti apa yang disebut Abraham Accords, perjanjian yang ditengahi AS pada bulan September di mana UEA setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.Beberapa anggota parlemen AS telah mengkritik UEA karena keterlibatannya dalam perang yang menghancurkan Saudi di Yaman, yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah menyebabkan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.Penentang penjualan telah memperingatkan bahwa transaksi sedang terburu-buru, tanpa jaminan yang memadai bahwa senjata canggih tidak akan jatuh ke tangan yang salah atau memicu ketidakstabilan di Timur Tengah.(IT/TGM)