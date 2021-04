Ayatollah Ali Khamenei: Proposal AS tentang JCPOA Tidak Layak Dipertimbangkan

Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, Iran's Supreme Leader.jpg

IslamTimes - Proposal yang diajukan oleh Washington tentang Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) tidak pantas untuk dipertimbangkan, kata Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei pada hari Rabu (14/4).

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa Washington akan meringankan beberapa sanksi terhadap Tehran jika kembali mematuhi komitmennya di bawah perjanjian nuklir."Proposal mereka arogan dan menghina dan bahkan tidak pantas untuk dilihat," kata Khamenei di televisi Iran, mengomentari negosiasi yang sedang berlangsung di ibukota Austria, Wina.Sayyid Khamenei mencatat bahwa meskipun Washington menyampaikan keinginannya untuk bernegosiasi, dia sebenarnya tidak bercita-cita untuk "menerima kebenaran."Tidak seperti AS, UE mengakui bahwa "hak itu milik Iran," tetapi blok itu sangat bergantung pada AS, tambahnya.Menurut Pemimpin Tertinggi, melanjutkan negosiasi akan berbahaya bagi Tehran.Pada 2015, Iran menandatangani JCPOA dengan kelompok negara P5 + 1. Perjanjian tersebut mengharuskan Iran untuk mengurangi program nuklirnya dan menurunkan cadangan uraniumnya dengan imbalan keringanan sanksi.Pada 2018, AS menarik diri dari JCPOA dan mulai menjatuhkan sanksi kepada Iran karena melanggar perjanjian nuklir.Setahun setelah Washington meninggalkan perjanjian tersebut, Tehran mengumumkan pengurangan bertahap dari kewajibannya di bawah JCPOA, meninggalkan pembatasan dalam penelitian nuklir, sentrifugal, dan tingkat pengayaan uranium.Pada akhir 2020, Iran mengadopsi undang-undang untuk meningkatkan pengayaan uraniumnya dan menghentikan inspeksi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di situs nuklirnya dalam upaya untuk melawan sanksi ekonomi AS.Pada awal Januari, organisasi energi atom Iran mengumumkan bahwa negara tersebut telah berhasil memperkaya uranium hingga 20% di Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Fordow.Sejak 23 Februari, Iran telah membatasi inspeksi IAEA terhadap fasilitas nuklir negara itu.Selain itu, pengayaan uranium 60% telah dimulai, hal yang menjadi perhatian para pihak komisi, yang akan menjadi salah satu topik pertemuan mendatang di Wina.[IT/r]