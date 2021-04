Penarikan AS dari Afghanistan Bertujuan untuk Meningkatkan Kekuatan untuk Tantangan Indo-Pasifik

US, pullout from Afghanistan.jpg

IslamTimes - Selama kontak telepon Kamis (15/4) malam, seorang pejabat senior pemerintahan Biden menegaskan kembali rencana AS untuk memindahkan tenaga kerjanya ke wilayah Indo-Pasifik.

Awal pekan ini, Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa "daripada kembali berperang dengan Taliban," Washington malah akan memfokuskan upaya militernya untuk menopang "daya saing Amerika untuk memenuhi persaingan ketat yang kita hadapi dari China yang semakin tegas.""Salah satu alasan mengapa presiden dan timnya mengambil langkah hati-hati di Afghanistan sebenarnya adalah untuk membebaskan waktu dan perhatian serta sumber daya dari kepemimpinan senior kami dan militer kami untuk fokus pada apa yang kami yakini sebagai tantangan mendasar abad ke-21 dan mereka terletak secara fundamental di Indo-Pasifik," kata sumber itu.Biden menekankan pada hari Rabu (14/4) bahwa penarikan AS dari Afghanistan akan berarti bahwa negara-negara lain, seperti Pakistan, Rusia, China, India dan Turki harus "berbuat lebih banyak untuk mendukung" Kabul, karena "semua memiliki kepentingan yang signifikan dalam masa depan yang stabil untuk Afghanistan."Beberapa saat kemudian dalam pidatonya, presiden AS mengklaim penguatan aliansi dan bekerja dengan "mitra yang berpikiran" untuk memastikan "aturan norma internasional yang mengatur ancaman dunia maya dan teknologi baru yang akan membentuk masa depan kita didasarkan pada nilai-nilai demokrasi kita - nilai-nilai - bukan milik para otokrat. "Aliansi tersebut kemungkinan besar akan mencakup anggota lain dari koalisi segiempat: India, Australia dan Jepang.Selama pidato Kamis (15/4) di Dialog Raisina multi-lateral di New Delhi, India, Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga meminta perhatian pada serangan dunia maya. "Negara berdaulat demokratis terancam dan dipaksa oleh campur tangan asing. Serangan dunia maya menjadi lebih canggih, termasuk dari aktor yang disponsori negara, dan sering terjadi," tegas perdana menteri Australia.Pada konferensi yang sama, Kepala Komando Indo-Pasifik AS Laksamana Phil Davidson dan lainnya menyoroti ketidaksepakatan mereka dengan "Kebijakan Satu-China" Beijing dan penerapannya ke Hong Kong dan Taiwan.Pernyataan mereka memicu teguran dari juru bicara kedutaan China Wang Xiaojian. "Membuat pernyataan yang tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab tidak dapat diterima. Kami dengan tegas menentang campur tangan dalam urusan internal China oleh negara mana pun atau siapa pun dengan dalih apa pun," kata Wang."China telah menyerukan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, pembangunan, kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan kebebasan. Bukankah ini nilai-nilai yang harus menjadi komitmen kita semua?"[IT/r]