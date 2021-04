Anggota Parlemen Iran: Sanksi AS Lebih Mendekatkan Negara-negara Asia dan Rusia

Joe Biden, US.jpg

IslamTimes - Kebijakan sanksi yang diambil oleh AS akan berdampak negatif pada posisi negaraitu di dunia dan akan berperan dalam pemulihan posisi strategis negara-negara Asia dan Rusia, Abbas Moqtadaye, seorang pejabat senior di parlemen Iran, mengatakan pada hari Kamis (15/4).

"Amerika Serikat telah menjadi tergantung pada sanksi, dan pada akhirnya jalan yang mereka pilih ini akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi diri mereka sendiri. Sanksi terhadap Iran, Rusia dan tekanan terhadap China tidak hanya akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga bagi Amerika Serikat, tetapi juga akan mengakibatkan konsekuensi yang tidak terduga bagi Amerika Serikat" semakin mendekatkan negara-negara Asia," Moqtadaye, wakil kepala Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, mengatakan.Menurut anggota parlemen Iran, AS mencoba untuk mengamankan kepentingannya di Timur Tengah, Asia Timur dan Eropa melalui sanksi, tetapi ini "pada akhirnya akan memaksa mereka untuk meninggalkan wilayah ini.""AS sendiri telah menyimpulkan bahwa pasukannya di Asia Barat telah kehabisan tenaga. Hari ini AS sedang bertempur dalam pertempuran terakhirnya dan melepaskan tembakan terakhirnya. Ia tidak menduga bahwa persatuan Iran dan Rusia dalam kemitraan dengan China dalam waktu dekat akan menjadi satu kesatuan. strategi bersama yang menjamin kepentingan negara-negara ini. Asia dan dunia," tegas anggota parlemen itu.Sebelumnya pada hari Kamis, AS telah mengusir 10 diplomat Rusia dan memberikan sanksi baru terhadap puluhan warga negara dan perusahaan Rusia. Itu juga bergerak untuk menaikkan biaya pinjaman Rusia dengan melarang entitas AS membeli obligasi langsung dari Rusia.Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tanggapan itu "tak terhindarkan."[IT/r]