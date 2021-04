Pasukan Norwegia dan Denmark Meninggalkan Afghanistan Di Tengah Situasi 'Mengecewakan'

Norwegian abd Danish Forces in Afghanistan.jpg

IslamTimes - Setelah pengumuman AS untuk menarik kembali pasukannya dari Afghanistan, sekutu Skandinavia Norwegia dan Denmark telah memutuskan untuk mengikutinya. "Kami akan memulai penarikan pasukan Norwegia pada 1 Mei dan akan selesai pada September", Menteri Luar Negeri Norwegia Ine Eriksen Søreide mengatakan kepada penyiar nasional NRK.

Menurut laporan pemerintah Norwegia, negara tersebut hanya berhasil mencapai satu tujuan di Afghanistan, yaitu menjadi sekutu baik AS.Menurut Kepala Pertahanan Eirik Kristoffersen, pasukan Norwegia akan menjadi yang terakhir meninggalkan Afghanistan. "Pasukan kami memiliki lokasi khusus dan misi penting, yang berarti pasukan khusus dan rumah sakit lapangan akan hadir sementara negara-negara NATO lainnya menarik pasukan mereka dari wilayah lain," kata Kristoffersen kepada surat kabar Verdens Gang."Kami akan memfasilitasi penarikan itu. Dengan kata lain, pasukan Norwegia akan menjadi yang terakhir meninggalkan negara itu". Pengumuman serupa datang dari Denmark."Kami sedang memulai persiapan kami", Menteri Luar Negeri Jeppe Kofod mengatakan kepada TV2. "Tentu saja, kami tidak akan pernah lagi mengizinkan adanya tempat perlindungan bagi teroris yang dapat menyerang kami. Baik itu di Afghanistan, Irak, atau di 'kekhalifahan'," tambahnya.Norwegia saat ini memiliki sekitar 95 orang di Afghanistan, termasuk tim medis sekitar 40 orang dan pasukan khusus yang berlokasi di bandara di Kabul.Denmark memiliki sekitar 160 personel di negara itu, dibagi menjadi tugas pelatihan, penasehat dan dukungan, serta petugas staf untuk dukungan logistik, administrasi, dan teknis.Rupanya, aliansi pimpinan AS mundur tanpa jaminan apa pun dari Taliban, yang dinilai kurang optimal. "Tidak ada yang percaya ini akan mudah. ​​Ini menuntut, dan kami benar-benar dalam pilihan antara solusi yang kurang lebih buruk", komentar Søreide.Menurut laporan komisi pemerintah, Norwegia tidak berkontribusi dalam mengubah perkembangan di Afghanistan. Meskipun ada upaya internasional selama bertahun-tahun, situasinya tetap "mengecewakan", menurut kepala komisi dan mantan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Bjørn Tore Godal.Laporan tersebut menyimpulkan bahwa Norwegia hanya mencapai satu tujuan, yaitu menjadi sekutu baik AS.Kementerian Luar Negeri Denmark, sebaliknya, percaya bahwa misi Denmark telah membantu menciptakan Afghanistan yang "lebih bebas".Situs kementerian mencantumkan Taliban tidak lagi berkuasa sebagai pencapaian Denmark. Namun, analis militer AS yakin Taliban masih kuat dan bahwa pemerintah berisiko digulingkan begitu NATO mundur."Taliban kemungkinan akan memperoleh keuntungan di medan perang, dan pemerintah Afghanistan akan berjuang untuk menahan Taliban jika koalisi mundur. support ", badan intelijen AS menyimpulkan dalam Penilaian Ancaman Tahunan mereka.Mantan Menteri Luar Negeri Denmark Martin Lidegaard dari partai Liberal Sosial menyarankan agar NATO menarik diri sebelum misi di Afghanistan selesai. "Kami tidak mencapai sejauh yang kami harapkan, dan ada risiko segera bahwa Afghanistan akan kembali tenggelam dalam perang saudara dan perpecahan," kata Lidegaard di Facebook.[IT/r]