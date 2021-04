Jet Tempur Rusia Mencegat Pesawat Mata-mata AS Di Atas Pasifik

IslamTimes- Menurut kementerian, sistem kontrol wilayah udara Rusia mendeteksi target udara yang terbang di atas Samudra Pasifik menuju perbatasan Rusia, Tass melaporkan.

Jet tempur MiG-31 Rusia diacak untuk mengawal pesawat pengintai RC-135 AS di atas Samudera Pasifik di sepanjang pantai tenggara Semenanjung Kamchatka, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.Menurut kementerian, sistem kontrol wilayah udara Rusia mendeteksi target udara yang terbang di atas Samudra Pasifik menuju perbatasan Rusia, Tass melaporkan."Sebuah jet tempur MiG-31 diacak dari sebuah lapangan udara di wilayah Kamchatka untuk mengidentifikasi dan mengawal pesawat tersebut. Jet tempu Rusia mengidentifikasinya sebagai pesawat pengintai RC-135 AS," kata pernyataan itu, menambahkan bahwa pesawat telah dicegah dari pelanggaran di perbatasan Rusia.Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa penerbangan jet tempur Rusia dilakukan dengan sangat mematuhi aturan internasional untuk penggunaan wilayah udara. Pesawat dengan selamat kembali ke lapangan terbang asalnya setelah membalikkan pesawat AS dari perbatasan Rusia.(IT/TGM)