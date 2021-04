Jenderal Israel Mengklaim Iran Telah Menunggu Serangan Natanz 'Selama 20 Tahun'

Natanz Site

IslamTimes - Mantan kepala intelijen militer Zionis Israel, Jenderal Amos Yadlin, berbagi dalam sebuah wawancara dengan CNBC News pada hari Sabtu (17/4) bahwa menghentikan program nuklir Iran akan jauh lebih sulit daripada upaya sebelumnya yang dilakukan terhadap Irak dan Suriah.

Tehran menuduh Zionis Israel berada di balik insiden di pabrik pengayaan uraniumnya, mengidentifikasinya sebagai tindakan terorisme nuklir. Zionis Israel, seperti biasa, tidak membantah atau membenarkan tuduhan tersebut. Namun, media AS telah melaporkan, mengutip sumber, bahwa Tel-Aviv berada di balik pemadaman nuklir.Menurut Yadlin, program nuklir Iran "jauh lebih dibentengi dan tersebar", sementara fasilitas nuklir tetangganya terletak di tempat-tempat terpencil tertentu. Tehran juga memiliki "lusinan" fasilitas nuklir, dengan banyak di antaranya di bawah tanah.Selain itu, Yadlin tidak yakin apakah intelijen Zionis Israel mengetahui semua detail program nuklir Iran.Ketika datang untuk merusak kemampuan nuklir Iran - yang telah lama dikejar Zionis Israel, Yadlin berkata, "Saddam dan Assad terkejut."Mengacu pada ledakan Minggu malam di fasilitas nuklir Natanz, Yadlin mengatakan bahwa "Iran telah menunggu serangan ini selama 20 tahun. tahun.""Iran telah belajar dari apa yang telah kami lakukan tetapi kami juga telah belajar dari apa yang telah kami lakukan dan sekarang kami memiliki lebih banyak kemampuan," lanjut Yadlin.Pada saat Yadlin menjabat sebagai kepala intelijen militer pada September 2007, Israel membombardir sebuah fasilitas di Deir ez-Zor Suriah yang diduga merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang sedang dibangun.Operasi itu dijuluki Operasi Orchard, yang terbukti berhasil karena fasilitas itu hancur total. Enam bulan kemudian, mantan pemerintahan AS George W. Bush mengumumkan bahwa fasilitas yang dibom di gurun timur Suriah adalah "reaktor nuklir rahasia [...] yang mampu menghasilkan plutonium", yang "tidak dimaksudkan untuk kegiatan damai".Menurut laporan media, terlepas dari kenyataan bahwa pembicaraan Wina tentang potensi kebangkitan kembali kesepakatan Iran 2015 sedang berjalan lancar, perencana militer Zionis Israel memiliki tugas mereka sendiri untuk menahan Iran, termasuk melanjutkan apa yang disebut kampanye "tekanan maksimum" terhadap Tehran. diperkenalkan oleh pemerintahan AS sebelumnya, (sanksi keras, pertama-tama), membom fasilitas nuklir Iran dan mengejar perubahan rezim di Republik Islam. Terlebih lagi, rencananya termasuk apa yang disebut "Strategi C", khususnya - serangan dunia maya.Pada hari Sabtu (17/4), TV pemerintah Iran mengidentifikasi pria di balik insiden Natanz sebagai Reza Kadimi. Tersangka berusia 43 tahun itu diduga bekerja di pabrik itu, tempat penyulingan bahan nuklir. Dia dilaporkan melarikan diri dari Iran setelah badan intelijen negara itu melacaknya. Penyiar juga mengatakan pada hari Sabtu bahwa tindakan telah diambil untuk menangkap Kadimi dan membawanya kembali ke Iran. Foto tersangka telah beredar di media.Menyusul insiden tersebut, Iran memberi tahu Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tentang niatnya untuk meningkatkan pengayaan uranium dan memasang sentrifugal modern di fasilitas nuklir Natanz. Pada hari Jumat, parlemen Iran mengumumkan bahwa Republik Islam telah berhasil mencapai pengayaan uranium 60% sejalan dengan rencana yang diumumkan ebelumnya.Pejabat Iran sebelumnya meminta IAEA untuk mengambil tindakan efektif terhadap tindakan negara seperti dugaan keterlibatan Israel dalam insiden Natanz.Menurut Perwakilan Tetap Iran untuk PBB di Wina, Kazem Gharib Abadi, badan tersebut dan organisasi internasional lainnya yang terkait belum mengakui "tindakan teroris yang kejam oleh [rezim] Zionis Israel", yang dia klaim sebagai "kejahatan" yang melanggar hukum internasional. dan Piagam PBB, dan merongrong keamanan instalasi nuklir yang dioperasikan oleh negara-negara Timur Tengah.Iran telah berulang kali mengecam negara-negara Barat karena mengkritik program nuklirnya - yang, menurut Teheran, dirancang untuk tujuan damai murni - sementara pada saat yang sama gagal mengutuk perkembangan nuklir Zionis Israel.Zionis Israel, yang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang secara aktif menyuarakan kekhawatiran tentang tetangganya yang diduga mengembangkan senjata pemusnah massal, diyakini secara luas telah mengembangkan nuklir sejak lama.Menurut berbagai laporan media, Negara Yahudi itu mungkin memiliki persenjataan sekitar 90 hulu ledak nuklir. [IT/r]