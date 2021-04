Iran dan Arab Saudi Dikabarkan dalam Pembicaraan Langsung dengan Memperbaiki Hubungan Tercerai Berai

Saudi Arabia

IslamTimes - Pejabat senior Saudi dan Iran sedang dalam pembicaraan langsung untuk menghidupkan kembali hubungan antara Riyadh dan Tehran, surat kabar Inggris Financial Times (FT) mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Tehran pada 2016 setelah fasilitas diplomatiknya diserang oleh Iran yang memprotes eksekusi seorang ulama Syiah terkenal di Arab Saudi.Menurut FT, pembicaraan tersebut dipandang sebagai "diskusi politik signifikan pertama antara kedua negara" sejak putusnya hubungan bilateral tahun 2016, dan itu terjadi di tengah upaya Presiden AS Joe Biden untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015, yang juga dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).Sumber tersebut mengklaim putaran pertama perundingan diadakan dalam suasana "positif" di Baghdad pada 9 April, dengan putaran baru dijadwalkan minggu depan. Baik otoritas Saudi maupun Iran belum mengomentari masalah ini."Ini bergerak lebih cepat karena pembicaraan AS [terkait dengan JCPOA] bergerak lebih cepat dan [karena] serangan Houthi", salah satu sumber mengatakan, merujuk pada negosiasi Saudi-Iran dan Houthi yang berpihak pada Iran dilaporkan meluncurkan sejumlah rudal. dan drone sarat bahan peledak ke kerajaan selama beberapa bulan terakhir.Klaim tersebut muncul setelah Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menekankan pada Oktober 2019 bahwa Tehran selalu siap untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Arab Saudi atau bernegosiasi melalui perantara."Kami selalu terbuka untuk berdiskusi dengan Arab Saudi. Arab Saudi adalah tetangga kami […]. Kami tidak punya pilihan selain berbicara satu sama lain," kata Zarif.Hubungan Iran-Arab SaudiHubungan antara Iran dan Arab Saudi, dua kekuatan regional yang berpengaruh, tetap membeku, dengan Riyadh berulang kali menuduh Tehran mencoba memengaruhi kebijakan negara-negara Timur Tengah lainnya dan kelompok pendukung yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh kerajaan.Perseteruan itu juga diperburuk oleh perbedaan agama keduanya, mengingat Iran menganut cabang Islam Syiah, sementara Arab Saudi memandang dirinya sebagai negara Muslim Wahabi terkemuka.Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Tehran pada 2016 setelah fasilitas diplomatik Saudi di Republik Islam diserang oleh orang-orang yang memprotes eksekusi seorang ulama Syiah oleh otoritas Saudi.Keretakan semakin meningkat setelah kampanye koalisi pimpinan Saudi di Yaman, yang telah berlangsung sejak 2015, atas permintaan Presiden negara itu Mansur Hadi. Tehran menuduh Riyadh menyebabkan korban sipil, sementara kerajaan mengklaim Republik Islam memberikan senjata dan dukungan lain kepada militan Syiah Houthi.Sejauh menyangkut JCPOA, Arab Saudi telah berulang kali menentang kesepakatan itu, dengan Riyadh dan sekutunya mendukung keputusan Presiden AS Donald Trump pada Mei 2018 untuk secara sepihak menarik diri dari perjanjian dan menerapkan kembali sanksi ekonomi yang melumpuhkan terhadap Republik Islam tersebut.Tepat setahun kemudian, Tehran mengumumkan bahwa mereka telah mulai menurunkan kewajiban JCPOA-nya, termasuk yang terkait dengan pengayaan uranium. [IT/r]