Sanksi Menghapus Peluang Dunia Untuk Lebih Banyak Kerja Sama Ekonomi Dengan Iran

IslamTimes- Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Serbia Nikola Selakovic di Teheran pada Minggu, Rouhani mengecam sanksi ilegal Amerika Serikat dan perang ekonomi terhadap rakyat Iran selama tiga tahun terakhir.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan pencabutan semua sanksi AS akan menciptakan "suasana baru" untuk kerja sama ekonomi Republik Islam dengan dunia.Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Serbia Nikola Selakovic di Teheran pada Minggu, Rouhani mengecam sanksi ilegal Amerika Serikat dan perang ekonomi terhadap rakyat Iran selama tiga tahun terakhir.Rouhani mengatakan pemerintahan baru di Washington telah berjanji untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA)."Mengingat perubahan keadaan di tingkat internasional dan kesediaan yang jelas dari pemerintah AS yang baru untuk kembali ke JCPOA, dengan pencabutan sanksi sepenuhnya, suasana baru akan muncul untuk kerja sama Iran dan interaksi ekonomi dengan dunia," Presiden Iran berkata, menyerukan "negara-negara sahabat untuk mencoba memanfaatkan kesempatan ini."Nasib JCPOA, yang ditandatangani antara Iran dan kelompok negara P5 +1 - Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman - setelah bertahun-tahun diplomasi dan negosiasi intensif, masih belum jelas. Itu pada 2018 ketika Presiden AS Donald Trump membatalkan perjanjian dan menjatuhkan sanksi ekonomi yang keras terhadap Iran.(IT/TGM)