Laporan: Pejabat Israel Mengatakan Pembicaraan Wina Pada Akhirnya Dapat Mengarah pada Kembalinya AS ke Kesepakatan Iran

IslamTimes - Pejabat intelijen militer Zionis Israel di Mossad khawatir bahwa pembicaraan Wina pada akhirnya akan menghasilkan kebangkitan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), Axios melaporkan.

Tehran telah berulang kali mengecam Amerika Serikat dan sekutunya karena "standar ganda" mereka, menyalahkan Barat karena menyerang program nuklir Iran - yang, menurut Iran, dirancang untuk tujuan damai murni - sambil mengabaikan dugaan kepemilikan Zionis Israel atas seluruh persenjataan nuklir. .Pada hari Minggu (18/4), pertemuan kabinet keamanan tingkat tinggi berlangsung mengenai program nuklir Iran dan perjanjian 2015, yang dibatalkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump pada tahun 2018, memberikan sanksi ekonomi yang keras terhadap Tehran sebagai bagian dari apa yang disebut kampanye "tekanan maksimum" terhadap Republik Islam."Kami tidak terlalu optimis untuk sedikitnya," kata seorang pejabat senior Israel. "Kami tidak akan terkejut jika dalam beberapa minggu AS dan kekuatan dunia lainnya menandatangani kesepakatan dengan Iran."Pejabat senior Israel juga dilaporkan berbagi keprihatinan mereka dengan Channel 12 tentang kesediaan pemerintahan Biden untuk menghidupkan kembali JCPOA "dengan harga berapa pun.""Kedua belah pihak, Amerika dan Iran, menginginkan kesepakatan. Orang Iran mencium bahwa Amerika menginginkan kesepakatan dengan harga berapa pun," The Times of Israel mengutip seorang pejabat.Sumber senior di kabinet keamanan memberi tahu Channel 12 bahwa ada ketakutan AS ingin kembali ke kesepakatan nuklir Iran "dengan harga berapa pun." Https://t.co/I1VqJ0PQd2 - Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 18 April 2021"Hasilnya sudah diketahui sejak awal - kembali ke kesepakatan Iran dengan amandemen," pejabat itu dilaporkan menambahkan.Pemerintahan AS yang baru telah mengisyaratkan kemungkinan kembali ke JCPOA, tetapi gagal membuat langkah yang tepat ke arah itu .. Washington juga bermain-main dengan gagasan untuk memperluas perjanjian 2015.Tehran, sebaliknya, bersikeras bahwa kesepakatan itu harus dipertahankan dalam bentuk aslinya. dIa juga berulang kali menyatakan bahwa AS - karena Washington adalah orang yang meninggalkan kesepakatan pada 2018 - harus mencabut sanksi terhadap Iran sejak awal.Berita itu juga muncul di tengah insiden di fasilitas nuklir Natanz Minggu lalu, yang oleh para pejabat Iran digambarkan sebagai "terorisme nuklir," bersikeras Zionis Israel bertanggung jawab atas serangan itu.Tel-Aviv tidak membantah tuduhan tersebut. Namun, The New York Times melaporkan, mengutip sumbernya, bahwa pemerintah Zionis Israel berada di balik pemadaman nuklir.Zionis Israel telah berulang kali menyatakan keprihatinan tentang Amerika Serikat yang berpotensi bergabung kembali dengan perjanjian 2015, menyuarakan kekhawatiran tentang dugaan kesediaan Teheran untuk mengembangkan senjata nuklir.Pejabat Israel telah menyerukan untuk membatalkan kesepakatan selamanya, atau memperluas cakupannya untuk memasukkan negara-negara lain, seperti Israel dan Negara-negara Teluk.Pada Hari Pelantikan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi selamat kepada Joe Biden yang menduduki jabatan itu dan menyatakan harapan bahwa Washington akan bekerja sama dengan Zionis Israel dalam apa yang disebutnya untuk menghadapi "tantangan bersama, terutama ancaman yang ditimbulkan oleh Iran".[IT/r]