Trump Mengutuk Penundaan Biden dalam Mengakhiri Perang Afghanistan hingga 11 September

Ending Afghan War.jpg

IslamTimes - Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menandatangani perjanjian damai dengan Taliban Afghanistan atas nama pemerintahan Trump pada 29 Februari 2020. Namun presiden baru Joe Biden telah melanggar ketentuan kesepakatan dengan menunda penarikan pasukan AS hingga 11 September, peringatan 20 tahun serangan teror yang mendorong invasi AS.

Mantan presiden AS Donald Trump telah mengecam penundaan penggantinya Joe Biden dalam menarik pasukan dari Afghanistan hingga 11 September tahun ini.Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Minggu (18/4), taipan properti itu menguraikan alasannya mengapa menunda penarikan adalah sebuah kesalahan."Pertama, kita bisa dan harus keluar lebih awal. Sembilan belas tahun sudah cukup, pada kenyataannya, terlalu lama dan terlalu lama," kata Trump. "Saya membuat penarikan dini mungkin dengan telah menarik peralatan kami yang bernilai miliaran dolar dan, yang lebih penting, mengurangi kehadiran militer kami menjadi kurang dari 2.000 tentara dari level 16.000 yang ada di sana," tegasnya. - Benny (@bennyjohnson) 18 April 2021Penduduk asli New York Trump juga keberatan dengan Biden yang menyamakan peringatan 20 tahun serangan pesawat bunuh diri World Trade Center oleh teroris al-Qaeda Saudi dengan kesepakatan damai yang "indah dan positif". "11 September merupakan peristiwa dan periode yang sangat menyedihkan bagi Negara kita dan harus tetap menjadi hari refleksi dan peringatan untuk menghormati jiwa-jiwa agung yang hilang.Keluar dari Afghanistan adalah hal yang indah dan positif untuk dilakukan," katanya.Trump juga mengkritik penggantinya karena mengingkari perjanjian damai yang disetujui pemerintahnya sendiri dengan Taliban, di mana semua pasukan AS akan meninggalkan negara itu pada 1 Mei tahun ini."Saya berencana mundur pada 1 Mei, dan kami harus menjaga jadwal itu sedekat mungkin," tegasnya.Biden mengklaim pada konferensi pers pertamanya yang terlambat sebagai presiden pada bulan Maret bahwa mematuhi tenggat waktu 1 Mei akan "sulit" - bahkan ketika Menteri Pertahanan baru Lloyd Austin berfokus pada pembersihan sayap kanan dari militer.Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan pada hari Jumat bahwa AS mungkin benar-benar mengerahkan lebih banyak pasukan ke Afghanistan menjelang penarikan yang tertunda, sementara seorang pejabat senior pemerintah mengatakan kepada media bahwa Washington akan mempertahankan cukup "kemampuan militer dan intelijen" di dalam dan di sekitar negara itu untuk menyerang kelompok teroris al-Qaeda jika muncul kembali.Tetapi Taliban telah memperingatkan akan berhenti mengamati gencatan senjata dan melanjutkan serangan terhadap pasukan asing jika mereka bertahan setelah 1 Mei.[IT/r]