Pangkalan Militer AS di Irak Diserang Roket

US air base in Iraq's Balad.jpg

IslamTimes - Lima roket pada Minggu (18/4) menargetkan pangkalan udara Irak yang menampung tentara AS dan setidaknya dua proyektil menghantam fasilitas sebuah perusahaan Amerika yang menyediakan perawatan untuk pesawat, kata sumber keamanan.

Roket itu menargetkan pangkalan udara Balad di utara Balad, dan dua jatuh ke asrama dan kantin perusahaan AS Sallyport, kata sumber itu kepada kantor berita AFP.Tidak ada klaim tanggung jawab langsung, dan tidak segera jelas apakah ada korban jiwa.Pesawat F-16 ditempatkan di pangkalan udara Balad di utara Baghdad, dan beberapa perusahaan pemeliharaan hadir di sana, mempekerjakan staf Irak dan asing.Ada sekitar 20 serangan bom atau roket terhadap kepentingan Amerika, termasuk pangkalan yang menampung tentara AS, sejak Presiden AS Joe Biden menjabat pada Januari.[IT/r]