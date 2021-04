Moskow Bersumpah Akan Menanggapi Setiap Sanksi AS

IslamTimes- Amerika Serikat sebelumnya mengumumkan babak baru sanksi sektor keuangan dan perbankan terhadap Moskow dan secara bersamaan mengusir 10 diplomat dari misi diplomatik Rusia di Washington, Sputnik melaporkan.

Otoritas Rusia menyatakan pada hari Senin bahwa setiap pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah AS akan memicu tanggapan serupa dari Moskow.Amerika Serikat sebelumnya mengumumkan babak baru sanksi sektor keuangan dan perbankan terhadap Moskow dan secara bersamaan mengusir 10 diplomat dari misi diplomatik Rusia di Washington, Sputnik melaporkan."Kami bukan pihak yang memprakarsai pertukaran sanksi ini terhadap satu sama lain. Anda tahu ini adalah taktik favorit AS. Kami tidak setuju, kami tidak menerimanya. Tetapi prinsip timbal balik adalah mutlak. konstan bagi kami ", juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan, menambahkan bahwa Moskow akan membalas setiap kali AS memperkenalkan babak baru sanksi anti-Rusia.Rusia memberikan sanksi terhadap Washington sebagai tanggapan atas pembatasan yang diumumkan oleh pemerintahan Biden pada 15 April. AS memberlakukan sanksi terhadap beberapa perusahaan dan individu, menuduh mereka terkait dengan peretasan SolarWinds dan mengaku ikut campur dalam pemilu 2020.Pihak Amerika juga melarang investor domestik untuk membeli obligasi pemerintah Rusia selama penawaran awal mereka, tetapi mengizinkan mereka untuk dibeli di pasar sekunder.(IT/TGM)