Rusia, AS Mengadakan Pertemuan Tentang JCPOA Di Wina

Kepala delegasi Rusia untuk pembicaraan JCPOA mengumumkan bahwa dia bertemu dengan Perwakilan Khusus AS untuk Iran dan membahas pencabutan sanksi dan implementasi penuh perjanjian tersebut.Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina Mikhail Ulyanov dalam tweet Senin menulis, "Delegasi Rusia dan AS di pembicaraan Wina mengadakan konsultasi bilateral yang berguna tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pencabutan sanksi AS dan kembalinya Iran ke kepatuhan penuh dengan komitmen nuklirnya di bawah #JCPOA. "Sebelumnya, dalam cuitannya, Ulyanov menyebut negosiasi restorasi JCPOA sudah memasuki tahap drafting. “Merangkum hasil musyawarah selama 2 minggu tentang restorasi #JCPOA dapat kami catat dengan puas bahwa negosiasi sudah memasuki tahap drafting.”"Solusi praktis masih jauh, tetapi kami telah beralih dari kata-kata umum menjadi menyetujui langkah-langkah spesifik menuju tujuan," tambahnya.(IT/TGM)