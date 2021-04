China: Pencabutan Lengkap Sanksi Iran Kunci Sukses Pembicaraan Wina

Wang Qun, Chinese Envoy to the United Nations and other international organizations in Vienna.jpg

IslamTimes - Utusan China untuk Organisasi Internasional mengatakan bahwa penghapusan total semua sanksi relevan yang dijatuhkan terhadap Iran adalah kunci keberhasilan negosiasi saat ini untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015.

Wang Qun, Utusan China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya di Wina mengatakan pada hari Selasa (20/4) bahwa pembicaraan nuklir di Wina telah memasuki tahap baru.Wang membuat pernyataan itu setelah menghadiri pertemuan terakhir Komisi Gabungan JCPOA di ibu kota Austria, Wina, Xinhua melaporkan.Pertemuan tersebut dipimpin oleh Enrique Mora Deputy Secretary-General and Political Director European External Action Service (EEAS) dan dihadiri oleh perwakilan dari China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, dan Iran.Wang menyatakan bahwa negosiasi dalam beberapa hari terakhir telah "menguntungkan" dan negosiasi saat ini telah memasuki tahap baru.Diplomat China itu menggambarkan pembicaraan nuklir baru-baru ini yang diadakan di Wina 'berguna dan konstruktif' dan menetapkan bahwa pembicaraan nuklir telah memasuki fase baru.Dia mengatakan China menyambut pembicaraan intensif Komisi Gabungan melalui dua proses - implementasi nuklir dan kerja kelompok kerja pencabutan sanksi, dan "pembicaraan kedekatan" dengan Amerika Serikat - untuk menyusun teks pengaturan bagi AS dan Iran untuk melanjutkan kepatuhan pada kesepakatan.Wang mencatat bahwa semua pihak sekarang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kerangka kerja dan elemen utama dari pengaturan yang disebutkan di atas. Upaya ini meletakkan dasar yang kokoh untuk tahap selanjutnya dari negosiasi Komisi Bersama, katanya.Wang menyuarakan dukungan kuat China untuk dimulainya kembali implementasi JCPOA oleh AS dan Iran "secepat mungkin," menambahkan bahwa Beijing siap untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mempromosikan pembicaraan tentang teks-teks substantif, dengan tujuan untuk mencapai hasil. dapat diterima oleh semua pihak sejak dini.[IT/r]