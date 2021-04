Kemampuan Drone Iran Merongrong Superioritas Militer AS

IslamTimes- Frank Kenneth McKenzie, kepala Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) - yang mengakui Teheran sebagai organisasi teroris - mengakui kekuatan pertahanan Republik Islam Iran.

Kepala Komando Pusat Amerika Serikat mengakui bahwa kemampuan pesawat tak berawak Republik Islam Iran telah menggerogoti superioritas militer AS di kawasan tersebut.Frank Kenneth McKenzie, kepala Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) - yang mengakui Teheran sebagai organisasi teroris - mengakui kekuatan pertahanan Republik Islam Iran.Ini bukan pertama kalinya McKenzie mengungkapkan keprihatinannya tentang kemampuan pertahanan Iran.“Iran menjadi ancaman harian bagi AS dan sekutunya di Timur Tengah karena keunggulan militer Amerika di kawasan itu berkurang”, klaimnya.Menjawab pertanyaan tentang keputusan Joe Biden untuk menarik pasukan dari Afghanistan pada 11 September, McKenzie mengklaim pasukan AS sepenuhnya siap untuk mempertahankan diri dari serangan Taliban, sementara juga memperingatkan bahwa menargetkan teroris di Afghanistan akan lebih sulit setelah penarikan.(IT/TGM)