Pangkalan Militer AS Di Dekat Bandara Baghdad Diserang Roket

Pada Jumat pagi, sumber menginformasikan tentang serangan roket di pangkalan militer AS di dekat bandara Baghdad.Seperti diberitakan, setidaknya tiga roket menghantam Camp Victory, pangkalan militer AS di dekat bandara Baghdad.Sistem alarm sirene berbunyi di Camp Victory.Menurut laporan itu, pesawat Amerika telah terbang di sekitar bandara Baghdad.Sebuah video independen yang belum diverifikasi tetapi beredar di media sosial dimaksudkan untuk menunjukkan asap yang mengepul dari pangkalan militer Camp Victory, yang terletak di area sekitar bandara. Menurut koresponden Sky News Arabia, setidaknya satu warga Irak dilaporkan terluka akibat ledakan itu.Bandara Internasional Baghdad telah menjadi area yang menjadi sasaran berbagai serangan roket di masa lalu.Tiga roket dilaporkan diluncurkan di dekat bandara pada bulan Januari. Beberapa roket juga mendarat di sekeliling bandara pada bulan September.Daerah dekat bandara yang menampung pasukan AS telah dilihat sebagai target utama dari serangan yang sering terjadi.(IT/TGM)