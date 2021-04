Laporan: AS Memberi Tahu Para Pemimpin Yahudi Sanksi Harus Diteruskan Sampai Program Nuklir Iran 'Back in Box'

US and Zionist Israel.jpg

IslamTimes - Koordinator Dewan Keamanan Nasional AS untuk Timur Tengah Brett McGurk telah berjanji kepada "para pemimpin Yahudi Amerika" bahwa AS tidak akan mencabut sanksi terhadap Iran sampai mereka memverifikasi bahwa Republik Islam telah membatasi program nuklirnya, outlet berita Zionis Israel Forward melaporkan mengutip peserta anonim dari sebuah panggilan konferensi.

Penandatangan yang tersisa untuk kesepakatan nuklir Iran saat ini sedang terlibat dalam pembicaraan dengan Tehran untuk mengatur kembalinya Washington ke perjanjian tersebut.Namun, AS dan Iran sejauh ini tidak sepakat mengenai perintah untuk kembali ke kepatuhan, karena Iran bersikeras AS harus mencabut sanksi terlebih dahulu.Dia dilaporkan meyakinkan mereka bahwa Washington "tidak akan membayar apa pun di muka hanya untuk menjalankan proses"."Kita harus melihat dari Iran komitmen dan kesepakatan mendasar untuk menempatkan program nuklir mereka kembali ke dalam kotak yang dapat kita periksa dan amati sepenuhnya [...] Sampai kita mencapai suatu tempat dan sampai kita memiliki komitmen yang kuat, dan sangat jelas bahwa program nuklir Iran akan ditutup, aspek yang bermasalah dibalik dan kembali ke dalam kotak, kami tidak akan melepaskan tekanan apapun," kata pejabat itu.Menurut media, McGurk menambahkan bahwa pembicaraan yang sedang berlangsung tentang kesepakatan nuklir 2015 (secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama atau JCPOA) masih memiliki "jalan yang sangat panjang", menjelaskan bahwa "prosesnya rumit". Pembicaraan Wina diadakan oleh sisa penandatangan JCPOA untuk menentukan tindakan untuk mengembalikan AS dan Iran agar mematuhi kesepakatan.Washington, yang menarik diri dari kesepakatan pada 2018, mengambil bagian dalam pembicaraan secara tidak langsung setelah Washington dan Tehran gagal menyepakati siapa yang harus kembali ke kepatuhan terlebih dahulu.Presiden Iran Hassan Rouhani mengumumkan pada 20 April bahwa antara 60 dan 70 persen masalah telah diselesaikan dalam pembicaraan, tetapi tidak ada kesepakatan akhir yang dicapai minggu ini, dengan negosiasi akan dilanjutkan pada 26 April.Sumber Forward juga mengatakan bahwa koordinator NSC memuji kerja sama AS-Zionis Israel dalam masalah tersebut.McGurk dilaporkan mengungkapkan bahwa pemerintahan Biden telah bekerja dengan Tel Aviv "setiap hari" untuk membahas bidang keamanan dan "kebebasan bertindak" Zionis Israel untuk melindungi dirinya sendiri dalam konteks Iran dan AS mungkin kembali ke perjanjian nuklir.Tel Aviv sebelumnya keberatan dengan JCPOA, mengklaim bahwa kesepakatan itu cacat dan tidak cukup untuk melindungi Zionis Israel dari "ancaman eksistensial" yang datang dari Iran.Koordinator NSC diduga mengakui bahwa "beberapa perselisihan internal" memang ada, tetapi menambahkan bahwa AS dan Zionis Israel berada di halaman yang sama dalam satu masalah: "Iran tidak akan pernah bisa mendapatkan senjata nuklir".McGurk menggambarkan kerja sama antara kedua negara sebagai "cukup konstruktif".Tehran telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak berusaha membuat senjata nuklir dan persenjataan ini bertentangan dengan agama negara, Islam.[IT/r]