Menlu Turki Memanggil Duta Besar AS untuk Ankara Atas Pengakuan Biden atas Genosida Armenia

Biden recognize Armenian genocide at hands of Ottoman.jpeg

IslamTimes - Duta Besar Amerika untuk Turki, David Satterfield, telah dipanggil oleh kementerian luar negeri Turki pada hari Sabtu (24/4), atas pengakuan Presiden AS Joe Biden atas tindakan Kekaisaran Ottoman pada tahun 1915 terhadap orang-orang Armenia sebagai 'genosida'.

Pada hari Sabtu (24/4), Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa mulai sekarang, Washington mengakui tindakan Kekaisaran Ottoman di awal abad ke-20 terhadap orang-orang Armenia sebagai 'genosida'.Kementerian luar negeri Turki mengumumkan bahwa wakil menteri luar negerinya, Sedat Onal, mengatakan kepada duta besar AS, David Satterfield, bahwa langkah Biden tidak memiliki dasar hukum dan telah menyebabkan "luka dalam hubungan yang akan sulit diperbaiki," kata sebuah sumber kementerian di Turki."Reaksi keras kami diungkapkan kepada duta besar, dia diberitahu bahwa kami menganggap pernyataan ini tidak dapat diterima, tanpa dasar sejarah dan hukum, oleh karena itu kami sepenuhnya menolak dan mengutuk keras," kata seorang sumber.Di tengah ketegangan antara Washington dan Ankara, kedutaan besar AS di negara itu mengumumkan bahwa misi diplomatik akan ditutup untuk layanan rutin dari 26-27 April, dengan alasan kemungkinan protes."Demonstrasi atau protes dapat terjadi setelah pernyataan Gedung Putih 24 April yang mengenang kehidupan semua orang yang tewas dalam genosida Armenia era Ottoman.Sebagai tindakan pencegahan, Kedutaan Besar AS di Ankara, Konsulat Jenderal AS di Istanbul, Konsulat AS di Adana, dan Badan Konsuler AS di Izmir akan ditutup untuk layanan rutin Warga Negara Amerika dan visa pada Senin, 26 April dan Selasa, 27 April," kata kedutaan dalam sebuah pernyataan.Pengakuan genosida oleh AS datang pada hari orang Armenia memperingati para korban pembunuhan oleh Kekaisaran Ottoman pada tahun 1915.[IT/r]