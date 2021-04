Setidaknya 700 Warga Palestina Dilaporkan Melakukan Protes di Perbatasan Gaza Di Tengah Tembakan Roket dan Kerusuhan

Palestinians protest on Gaza border in Jerusalem

IslamTimes - Protes baru telah pecah di Yerusalem dan di perbatasan Gaza di tengah beberapa peluncuran roket baru dari Gaza menuju Zionis Israel pada hari Sabtu (24/4), dengan salah satu roket, menurut IDF, meledak di dekat pagar keamanan Gaza-Zionis Israel dan lainnya dicegat Sistem pertahanan udara kubah besi.

Sabtu (24/4) malam di Palestina yang diduduki Zionis Israel melihat gelombang baru serangan roket diluncurkan, menurut Pasukan Pertahanan Zionis Israel (IDF), dari Jalur Gaza. Ini terjadi setelah pertempuran semalam pada hari Jumat (23/4), ketika diperkirakan 36 roket, menurut IDF, ditembakkan ke Zionis Israel selatan dari Gaza, dengan Israel melakukan serangan balasan terhadap yang diduga target HAMAS.Media Zionis Israel melaporkan bahwa sekitar 700 warga Palestina telah melakukan protes di dekat perbatasan Karni yang tertutup antara Zionis Israel dan Jalur Gaza, dengan IDF dilaporkan menggunakan suar dan granat kejut untuk menahan orang-orang tanpa memberi mereka kesempatan untuk mendekati pagar keamanan.Demonstrasi massal dilaporkan terjadi di seluruh Jalur Gaza, ketika ribuan warga Gaza turun ke jalan untuk menyatakan dukungan bagi warga Palestina yang tinggal di Yerusalem. Foto dan video yang dikatakan diambil di berbagai bagian Gaza dibagikan di media sosial.Unjuk rasa massa di Beit Hanoun di Jalur Gaza utara untuk mendukung Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa.Protes juga terjadi di Tepi Barat, tempat orang-orang berbaris ke pos pemeriksaan Zionis Israel, termasuk pos pemeriksaan Jalameh Jenin, pos pemeriksaan Huwarra Nablus, dan Bab al-Zawiyeh Hebron.Sekitar seratus warga Palestina dilaporkan melakukan protes di dekat pos pemeriksaan Qalandiya antara Yerusalem dan Ramallah, ibu kota administratif de facto Otoritas Nasional Palestina (PNA). Menurut The Times of Israel, mengutip juru bicara polisi perbatasan, "perusuh" menggunakan bom api, batu, dan kembang api, sementara polisi menanggapi dengan "cara pembubaran kerusuhan".Sementara itu, serangkaian pertemuan baru antara warga Palestina dan polisi Zionis Israel telah dimulai di Gerbang Damaskus di luar Kota Tua Yerusalem. Menurut Bulan Sabit Merah Palestina, enam warga Palestina terluka selama bentrokan di gerbang. Menurut The Times of Israel, dua petugas polisi terluka dalam insiden pelemparan batu di Yerusalem Timur dan satu orang dipukul di wajah di Kota Tua.Lonjakan ketegangan Israel-Palestina terjadi di tengah bulan suci Ramadhan dan dipicu oleh serangan baru-baru ini terhadap orang Yahudi dan Arab yang dilaporkan di media lokal.Menyusul bentrokan Jumat malam antara Palestina dan petugas penegak hukum Israel dan rentetan roket yang diklaim oleh IDF telah diluncurkan dari Gaza, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpartisipasi dalam pertemuan keamanan bersama dengan Kepala Staf IDF Aviv Kohavi, Menteri Pertahanan Benny. Gantz, Menteri Keamanan Publik Amir Ohana, dan lainnya. Netanyahu mengatakan setelah pertemuan itu untuk "mempersiapkan skenario apa pun" terkait dengan Gaza.Presiden PNA Mahmoud Abbas akan memimpin pertemuan Komite Eksekutif Fatah pada hari Minggu (25/4) untuk membahas dinamika yang sedang berlangsung."Pertemuan ini akan membahas peristiwa berbahaya di Yerusalem, dan untuk meninjau persiapan gerakan untuk proses pemilihan, terutama dalam konteks desakan kepemimpinan Palestina bahwa tidak akan ada pemilihan tanpa Yerusalem," kata anggota Komite Sentral Fatah Sabri Saydam, dikutip oleh The Times of Israel.Palestina sedang mempersiapkan pemilihan umum pertama mereka dalam 15 tahun. Pemilihan parlemen di Tepi Barat dan Jalur Gaza akan berlangsung pada 22 Mei, dengan pemilihan presiden dijadwalkan pada 31 Juli. [IT/r]