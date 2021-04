Konvoi Ke-3 AS Kembali Diserang di Irak Pada Hari Selasa

IslamTimes- Sebelumnya pada Selasa, sumber daya Irak melaporkan bahwa dua bom pinggir jalan meledak Selasa di dekat konvoi militer AS di Kegubernuran Dhi Qar, di Irak selatan.

Sumber Irak melaporkan pada Selasa. bahwa konvoi logistik militer AS lainnya menjadi sasaran di Al-Diwaniyah, ibu kota Kegubernuran Al-Qādisiyyah, dan Gubernuran Babil, menjadi konvoi ketiga yang ditargetkan pada hari yang sama.Tidak ada data lebih lanjut yang dirilis tentang kerusakan tersebut.Sebelumnya pada Selasa, sumber daya Irak melaporkan bahwa dua bom pinggir jalan meledak Selasa di dekat konvoi militer AS di Kegubernuran Dhi Qar, di Irak selatan.Ledakan tersebut menyebabkan kerusakan pada salah satu konvoi yang membawa peralatan militer.Seperti diberitakan, sebuah bom dilaporkan meledak di dekat konvoi AS di Basra pada Selasa pagi.Dalam beberapa bulan terakhir, konvoi yang membawa peralatan logistik untuk pasukan AS yang ditempatkan di berbagai pangkalan militer di Irak menjadi sasaran bom pinggir jalan. Konvoi ini memasuki Irak terutama dari perbatasan Suriah di barat atau perbatasan Kuwait di selatan.Banyak kelompok Irak menganggap pasukan AS yang ada di negara itu sebagai penjajah dan menekankan penarikan segera pasukan ini dari wilayah mereka.(IT/TGM)