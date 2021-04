AS dan Israel Setuju Buat Kelompok Kerja untuk Melawan Drone dan Rudal Iran

US - Zionist Israel

IslamTimes - Pejabat AS dan Zionis Israel bertemu langsung di Kedutaan Besar Zionis Israel di Washington, DC, pada hari Selasa (27/4) untuk membahas dugaan upaya nuklir Iran dan berbagi informasi sensitif yang, karena masalah keamanan, tidak dapat dibahas dalam pertemuan virtual.

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan, Penasihat Keamanan Nasional Zionis Israel Meir Ben-Shabbat, dan beberapa pejabat AS dan Zionis Israel lainnya setuju bahwa kedua negara harus membentuk kelompok kerja antar-lembaga untuk melawan "ancaman yang berkembang dari pesawat nir awak dan Rudal Pemandu Presisi.diproduksi oleh Iran dan diberikan kepada proxynya di Kawasan Timur Tengah. "Menurut pembacaan Gedung Putih pada pertemuan 27 April, para pejabat pemerintah juga setuju bahwa "perilaku agresif Iran" di Timur Tengah merupakan ancaman yang signifikan.Berdasarkan tekad ini, para pejabat AS menyampaikan bahwa Presiden AS Joe Biden dan pemerintahannya memiliki "dukungan yang tak tergoyahkan untuk hak Zionis Israel untuk mempertahankan diri."Sebelum pertemuan hari Selasa, kelompok strategis bilateral Sullivan dan Ben-Shabbat bertemu dua kali dalam pertemuan virtual. Menurut laporan media Zionis Israel, para pejabat menyerukan pertemuan langsung untuk berbagi informasi sensitif."Amerika Serikat memperbarui Zionis Israel tentang pembicaraan di Wina dan menekankan minat yang kuat AS untuk berkonsultasi erat dengan Zionis Israel tentang masalah nuklir yang akan datang," pembacaan itu merinci.Konsultasi tersebut kemungkinan besar terkait dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015, yang telah menjadi subyek beberapa pertemuan di Wina, Austria.Pekan lalu, Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan bahwa AS dan Iran dapat segera mencapai kesepakatan mengenai JCPOA - selama Washington tetap "jujur" dalam negosiasi.Pada saat yang sama, beberapa pejabat Zionis Israel tidak setuju dengan negosiasi AS-Iran yang sedang berlangsung dan telah berbicara untuk mendukung pendekatan "tekanan maksimum" dari pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump."Mungkin Amerika ingin percaya bahwa mereka akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik di masa mendatang," kata seorang diplomat Zionis Israel kepada Israel Hayom, "tetapi saat mereka kembali ke perjanjian awal mereka kehilangan semua pengaruh dengan Iran, yang tidak memiliki kepentingan apapun untuk mengubahnya. .Janji ini bisa berarti bohong atau berpura-pura naif.Rekaman media sosial menunjukkan Sullivan dan lainnya keluar dari Kedutaan.Peserta pertemuan termasuk Duta Besar Zionis Israel untuk AS Gilad Erdan, Koordinator Dewan Keamanan Nasional (NSC) untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Brett McGurk dan Barbara Leaf, calon Biden untuk asisten menteri luar negeri untuk Urusan Timur Dekat.Para pejabat juga membahas lusinan roket yang diluncurkan dari Gaza ke Zionis Israel. Sistem pertahanan rudal Iron Dome Zionis Israel mencegat sejumlah roket dan anggota Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membalas tembakan dalam beberapa kasus.IDF baru-baru ini mengidentifikasi dua peluncuran yang gagal dari Gaza yang gagal meninggalkan wilayah itu."AS mengecam keras serangan roket yang membabi buta dari Gaza ke Zionis Israel baru-baru ini ," mengingat pemerintahan Biden akan terus mendukung "solusi dua negara." [IT/r]